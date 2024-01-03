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2024 çarşı ve mahalle bekçisi zamlı maaşları belli oldu! Bekçi maaşı ne kadar?

Bekçi maaşı 2024 6 aylık enflasyonla belli oldu. Yeni yılda çarşı ve mahalle bekçilerinin alacağı zam oranı netleşti. Memurların yanı sıra bekçiler de 6 aylık enflasyon farkına ek olarak artış olacak. TÜİK'in açıklayacağı verilere göre 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasıyla zamlı bekçi maaşlarının kaç TL olacağı da netlik kazanırken arama motorlarında sorgulanan 'Bekçi maaşı son dakika 2024, Zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Peki, 2024 Ocak zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

10:46 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bekçi maaşı
Bekçi maaşı

Zamlı bekçi maaşları, son dakika enflasyon verisinin açıklanması ile belli oldu. Aralık ayı enflasyonu aylık yüzde 2.93 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 46,55 oranında zam yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada memur maaşlarına %50’ye yakın zam beklediğini ifade etmişti. %50 zam için refay payı veya seyyanen artış olup olmayacağı tartışılıyor. İşte yeni çarşı ve mahalle bekçisi maaşı...

Bekçi maaşı ne kadar oldu 2024?

Enflasyon rakamları açıklandı. Aylık yüze 2,93 artış gösterirken, yıllıkta ise yüzde 64.77 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapılacak.8’e 1 derecesindeki bir bekçi maaşı temmuz ayında 29 bin 525 TL’den, yüzde 49.25 oranında artışla 44.066,06 TL’ye yükselecek.

Zamlı bekçi maaşları ne zaman yatack 2024?

Zamlı maaşları ayın 15'inden sonra hesaplara yatacak.

Emekli ve memur zam oranı netleşti

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

Hesaplara göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 2,93, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 64,77 oldu.

6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57

Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57

Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

Memur zammı: Yüzde 49,25

En düşük memur maaşı belli oldu

Hesaplamalara göre Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılacak. Buna göre en düşük memur maaşı 32.960 lira oldu.



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