Özgün Belarus savaşa katılacak mı? Belarus Rusya ile Ukraynaya karşı savaşacak mı?
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Belarus savaşa katılacak mı? Belarus Rusya ile Ukrayna'ya karşı savaşacak mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi sürüyor. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna’daki Rus operasyonuna katılmadığını bildirmişti ancak Rusya Ukrayna savaşı devam ederken bir ülkenin daha çatışmaya katılabileceği iddia edildi. ABD'li bir yetkili Belarus'un pazartesi günü başlayabilecek bir konuşlandırmada Rusya'yı desteklemek için Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını söyledi. Peki, Belarus savaşa katıldı mı? Bealrus'un Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki durumu nasıl? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Belarus savaşa katılacak mı? Belarus Rusya ile Ukraynaya karşı savaşacak mı?
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Belarus, Rusya Ukrayna savaşında ön plana çıkan ülkelerden biri oldu. Belarus'un savaşa katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Rusya ile birlikte Ukrayna'ya karşı olacağı iddia edilen Belarus ile ilgili son gelişmeler de yakından takip edilmeye başladı.

BELARUS SAVAŞA KATILACAK MI?

Daha önce tatbikat bahanesiyle on binlerce Rus askerini topraklarında ağırlamış olan Belarus'un orduyu savaşa hazırladığı ifade edilmekte. Dış basında yayınlanmış olan habere göre Belarus ordusunun bugün içerisinde Ukrayna'ya girebilme ihtimali yüksek.

Tüm bunların yanında İngiliz istihbaratı, Rus lider Putin'in başkent Kiev'i ele geçirmek için ve Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna hükümetini devirebilmek için '48 saatlik bir plan' hazırladığını de söylemekte. Buna göre Putin'in 48 saatlik işgal planında Belarus önemli bir rol oynayabilir.

Dış basında yer alan haberlerde Belaruslu paraşütçü askerlerin Ukrayna’ya gönderilebileceği yazıldı.

Ukrayna'nın kuzeyinde sınır komşusu olan Belarus, senelerdir Rusya'nın en yakın müttefiklerinden biri olarak öne çıkıyor. Rusya lideri Putin, Ocak ayının sonlarında yaklaşık 30 bin asker, onlarca savaş uçağı ve füzelerini tatbikat bahaseniyle Belarus'a göndermişti ve iki ülkenin orduları 10 günlük bir gövde gösterisi gerçekleştirmişti. Rusya askerlerinin de bir süre daha Belarus'ta kalacağını duyurulmuş ve dört gün sonra da, Ukrayna işgali başlamıştı.

"ASKER GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR"

ABD'li bir yetkili Belarus'un pazartesi günü başlayabilecek bir konuşlandırmada Rusya'yı desteklemek için Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını söyledi.

Washington Post'ta yer alan habere göre isminin açıklanmasını istemeyen yetkili Belarus'un savaşta Rusya'nun "uzantısı" gibi hareket edeceğini belirtti.

PUTİN'E YAKIN İSİM

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bir müttefiki. Lukaşenko Rus birliklerinin Belarus'ta toplanmasına ve büyük çaplı askeri tatbikatlar yapmasına izin vermişti.

MÜZAKERELERİN SEYRİ DEĞİŞECEK

İki ülkenin orduları 10 günlük bir gövde gösterisine girişti, ardından Rusya askerlerinin bir süre daha Belarus'ta kalacağını duyurdu. Bundan dört gün sonra da, Ukrayna işgali başladı.

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