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Belgrad ormanı nerede?

Oldu sevilen ve beğenile belgrad ormanı kış ayında görenleri mest etti. İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası Belgrad Ormanı beyaza büründü. Ormandaki kar manzarası ise dron ile havadan görüntülendi. Peki belgrad ormanı nerede? İşte haberimizin detayı sizlerle..

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Belgrad ormanı nerede?
Belgrad ormanı nerede?

Birçok kişinin yaz kış denemeden gittiği Belgrad ormanının merak edeni çok fazla. Belgrad ormanı nerede? İşte haberimizin detayı sizlerle...

İstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla birlikte megakentin pek çok yeri beyaza büründü. Belgrad Ormanı da lapa lapa yağan karla kaplandı. Aralıklı kar yağışının devam ettiği bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası ise dron ile havadan görüntülendi.

Belgrad ormanı.
Belgrad ormanı.

Belgrad ormanı nerede?

Belgrad Ormanı, Çatalca Yarımadası'nın en doğu ucunda, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda yer alan doğal oluşumlu ağaçlık bölgedir. Doğusunda İstanbul Boğazı, kuzeyinde ise Karadeniz doğal sınırlarıdır.

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