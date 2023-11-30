UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Benfica - Inter maçı 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
BENFİCA - INTER MAÇ ÖZETİ
BENFİCA - INTER MAÇ SONUCU
INTER İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
D Grubu’nda Inter, deplasmanda Benfica’ya karşı ilk yarıda 3-0 geri düştüğü maçta sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip Joao Mario’nun 34 dakikada yaptığı hat-trick ile 3-0 öne geçti.
İkinci yarıya iyi başlayan Inter, Marko Arnavutovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez ile cevap verdi ve mücadele 3-3 sona erdi. Portekiz ekibi aldığı 1 puanın ardından grupta ilk kez puanla tanışırken, daha önce gruptan çıkmaya hak kazanan Inter ise puanını 11 yaptı.