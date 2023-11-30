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Joao Mario'nun hat trick'i Benfica'ya yetmedi: Inter ikinci yarıya fırtına gibi döndü: 3-3

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Benfica evinde Inter’i konuk etti. Benfica Joao Mario’nun golleriyle 3-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda kalesinde 3 gol görerek beraberliğe razı oldu ve karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Benfica’da Joao Mario ilk 35 dakikada hat trick yaparak maça damga vurdu. Inter’in golleri ikinci yarıda Marko Arnautovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez’den geldi. Benfica’da Antonio Silva 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Benfica grupta ilk puanını alırken Inter 11 puanla 2. sırada yer aldı. Benfica - Inter maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:58 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:58 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Benfica - Inter maçı 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Benfica - Inter maçı 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Benfica,
D Grubu 5. haftasında Inter ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Goller dakika 5’, 13’ ve 34’ Joao Mario (3), 51’ Marko Arnautovic, 58’ Davide Frattesi ve 72’ Alexis Sanchez’den (pen.) geldi. Benfica - Inter maç özeti ve Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları haberimizde.

BENFİCA - INTER MAÇ ÖZETİ

Benfica - Inter maç özetini izlemek için

BENFİCA - INTER MAÇ SONUCU

INTER İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

D Grubu’nda Inter, deplasmanda Benfica’ya karşı ilk yarıda 3-0 geri düştüğü maçta sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip Joao Mario’nun 34 dakikada yaptığı hat-trick ile 3-0 öne geçti.

İkinci yarıya iyi başlayan Inter, Marko Arnavutovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez ile cevap verdi ve mücadele 3-3 sona erdi. Portekiz ekibi aldığı 1 puanın ardından grupta ilk kez puanla tanışırken, daha önce gruptan çıkmaya hak kazanan Inter ise puanını 11 yaptı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI




#Benfica
#Inter
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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