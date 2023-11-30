Benfica,

D Grubu 5. haftasında Inter ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Goller dakika 5’, 13’ ve 34’ Joao Mario (3), 51’ Marko Arnautovic, 58’ Davide Frattesi ve 72’ Alexis Sanchez’den (pen.) geldi. Benfica - Inter maç özeti ve Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları haberimizde.