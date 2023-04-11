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Benfica - Inter maçı ne zaman?

Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir başka Portekiz temsilcisi Porto'yu eleyen Inter ile karşı karşıya geliyor. Benfica - Inter mücadelesi bugün saat 22.00'da başlayacak. Benfica ile Inter, Avrupa kupalarında dördüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, bugüne kadar oynanan 3 maçta Portekiz ekibi sahadan 2 kez mağlup ayrıldı. Peki Benfica - Inter maçı hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı Benfica - Inter muhtemel ilk 11’ler.

10:59 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Benfica - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica ile Inter kozlarını paylaşacak. Tarihte iki takım arasındaki dördüncü karşılaşma olacak maçta daha önce Inter iki kez galip gelirken bir kez ekipler yenişemedi, Benfica'nın galibiyeti bulunmuyor. Peki, Benfica-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç öncesi detaylar haberimizde.

Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Inter mücadelesi 11 Nisan Salı günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV8.5 ekranlarından yayımlanacak.

Benfica'da 3 eksik

Benfica'da Gonçalo Guedes, Mihailo Ristic ve Julian Draxler sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Inter'de 3 isim yok

Inter'de sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Hakan Çalhanoğlu ve Dalbert mücadelede görev yapamayacak.

Benfica-Inter muhtemel 11'ler

Benfica:
  1. Vlachodimos,
  2. Moraes,
  3. A.Silva,
  4. Morato,
  5. Grimaldo,
  6. Luis,
  7. Chiquinho,
  8. Mario,
  9. R.Silva,
  10. Aursnes,
  11. Ramos
Inter:

Onana,

Darmian,

Acerbi,

Bastoni,

Dumfries,

Barella,

Brozovic,

Mkhitaryan,

Dimarco,

Lukaku,

Martinez


#Benfica
#Inter
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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