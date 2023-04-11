Benfica - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica ile Inter kozlarını paylaşacak. Tarihte iki takım arasındaki dördüncü karşılaşma olacak maçta daha önce Inter iki kez galip gelirken bir kez ekipler yenişemedi, Benfica'nın galibiyeti bulunmuyor. Peki, Benfica-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç öncesi detaylar haberimizde.
Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Benfica - Inter mücadelesi 11 Nisan Salı günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV8.5 ekranlarından yayımlanacak.
Benfica'da 3 eksik
Benfica'da Gonçalo Guedes, Mihailo Ristic ve Julian Draxler sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Inter'de 3 isim yok
Inter'de sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Hakan Çalhanoğlu ve Dalbert mücadelede görev yapamayacak.
Benfica-Inter muhtemel 11'ler
- Vlachodimos,
- Moraes,
- A.Silva,
- Morato,
- Grimaldo,
- Luis,
- Chiquinho,
- Mario,
- R.Silva,
- Aursnes,
- Ramos
Onana,
Darmian,
Acerbi,
Bastoni,
Dumfries,
Barella,
Brozovic,
Mkhitaryan,
Dimarco,
Lukaku,
Martinez