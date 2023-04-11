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Manchester City ile Bayern Münih yarı final bileti için kozlarını paylaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, Leipzig'e 7 gol atan Manchester City, evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Maç bugün TSİ 22.00'da başlayacak. Manchester City ile Bayern Münih arasında oynanan son 10 karşılaşmada iki takımında 5'er galibiyeti bulunuyor. Peki Manchester City - Bayern Münih maçı hangi kanalda? İşte Manchester City - Bayern Münih muhtemel 11’ler.

10:01 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Manchester City - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı

Manchester City - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında
Manchester City
ile
Bayern Münih
kozlarını paylaşacak. Peki, Manchester City-Bayern maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç öncesi detaylar haberimizde.

Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşması 11 Nisan Salı günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN ekranlarınan yayımlanacak.

Manchester City kadrosunda kim yok?

Manchester City'de apandisit ameliyatı geçiren Phil Foden'ın, henüz iyileşemediği için Bayern karşısında sahada olması beklenmiyor.

Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan oyuncular kimler?

Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan Mathys Tel, Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Paul Wanner, Arijon Ibrahimovic ve Choupo-Moting sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Manchester City-Bayern muhtemel 11'ler

Manchester City:
  1. Ederson,
  2. Akanji,
  3. Dias,
  4. Ake,
  5. Stones,
  6. Rodri,
  7. Bernardo Silva,
  8. De Bruyne,
  9. İlkay,
  10. Grealish,
  11. Haaland
Bayern Münih:
  1. Sommer,
  2. Cancelo,
  3. Upamecano,
  4. de Ligt,
  5. Davies,
  6. Kimmich,
  7. Goretzka,
  8. Sane,
  9. Musiala,
  10. Mane,
  11. Müller



#Manchester City
#Bayern Münih
#Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali
19 dakika önce
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