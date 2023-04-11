Manchester City - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı
Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşması 11 Nisan Salı günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN ekranlarınan yayımlanacak.
Manchester City kadrosunda kim yok?
Manchester City'de apandisit ameliyatı geçiren Phil Foden'ın, henüz iyileşemediği için Bayern karşısında sahada olması beklenmiyor.
Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan oyuncular kimler?
Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan Mathys Tel, Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Paul Wanner, Arijon Ibrahimovic ve Choupo-Moting sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Manchester City-Bayern muhtemel 11'ler
- Ederson,
- Akanji,
- Dias,
- Ake,
- Stones,
- Rodri,
- Bernardo Silva,
- De Bruyne,
- İlkay,
- Grealish,
- Haaland
- Sommer,
- Cancelo,
- Upamecano,
- de Ligt,
- Davies,
- Kimmich,
- Goretzka,
- Sane,
- Musiala,
- Mane,
- Müller