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Benzin ve motorine indirim: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatlarına indirim geliyor! Brent petrol fiyatlarının 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası benzin fiyatlarında da düşüş sürüyor. Araç sahiplerinin yüzünü güldüren haber sonrası gözler güncel LPG, mazot ve benzin fiyatlarına çevrildi. Peki, Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?
LPG, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ağustos güncel fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? (5 Ağustos 2022)
Akaryakıt fiyatları 2022

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, benzin ve motorinde indirim yapıldı mı? İşte güncel fiyatlar...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI MI?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

6 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere, benzine 2,23 TL, motorine 1,15 TL indirim bekleniyor. LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI NE KADAR? (5 AĞUSTOS 2022)

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Motorin Fiyatları

İstanbul: 24,47 TL

Ankara: 24,59 TL

İzmir 24,60 TL

Benzin

İstanbul: 22,24 TL

Ankara: 22,36 TL

İzmir: 22,36 TL

LPG

İstanbul: 11.35 TL

Ankara: 11.37 TL

İzmir: 11.04 TL

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,53 dolardan işlem görüyor. Dün 97,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 94,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,08 dolardan alıcı buldu.

Dün 93,72 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, arz daralması endişeleriyle kısıtlı da olsa yükselişe geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısında eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.

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