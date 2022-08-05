Benzin ve motorine indirim: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, benzin ve motorinde indirim yapıldı mı? İşte güncel fiyatlar...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI MI?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

6 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere, benzine 2,23 TL, motorine 1,15 TL indirim bekleniyor. LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI NE KADAR? (5 AĞUSTOS 2022)

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Motorin Fiyatları

İstanbul: 24,47 TL

Ankara: 24,59 TL

İzmir 24,60 TL

REKLAM

Benzin

İstanbul: 22,24 TL

Ankara: 22,36 TL

İzmir: 22,36 TL

LPG

İstanbul: 11.35 TL

Ankara: 11.37 TL

İzmir: 11.04 TL

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,53 dolardan işlem görüyor. Dün 97,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 94,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,08 dolardan alıcı buldu.

Dün 93,72 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, arz daralması endişeleriyle kısıtlı da olsa yükselişe geçti.

REKLAM

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısında eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.