Almanların meşhur çöreği Berliner, hafta sonu kahvaltılarınıza veya akşamüstü atıştırma saatlerinize hazırlayabileceğiniz çok keyifli bir tariftir. Özellikle çocukların severek yiyeceği Berliner lezzetini evinizde yaparak tüketebilirsiniz.

ALMAN ÇÖREĞİ BERLİNER TARİFİ

Geleneksel bir Alman tarifi olan ve Alman çöreği olarak da bilinen berliner, biçim ve tarif olarak donuta benzer. Alman çöreği tarifinde mayalanmış hamur kızartılır, ardından ikiye bölünür. Berliner yapımında hamur içerisine karamelize şeker, marmelat, çikolata ya da reçel konularak servis edilir.

MALZEMELER

300 gr un

40 gr yaş maya

1 fiske şeker

40 gr şeker

1 paket vanilin

100 gr tereyağ

4 yumurta (3 yumurta sarısı 1 tam yumurta kullanılacak)

Yarım su bardağı ılık süt

Sıvı yağ

Vişne reçeli

Kızartmak için 2-3 su bardağı sıvı yağ

ALMAN ÇÖREĞİ BERLİNER HAZIRLANIŞI

Hamuru yoğuracağınız kabın içerisine unu alın. Ortasına havuz açarak yaş mayayı ufalayın. Bir fiske şeker ve ılık sütten bir miktar ekleyip hafif karıştırın. Kabın üzerini mutfak beziyle örtüp 10 dakika bekletin.

Başka bir kabın içerisinde 3 yumurta sarısı ve 1 tam yumurtayı şeker ile yaklaşık 5 dakika kadar çırpın. Karışıma erittiğiniz tereyağını ilave edip tekrar çırpın. Burada dikkat etmeniz gereken püf nokta ise tereyağının asla sıcak olmaması...

Yumurtalı karışımı beklettiğiniz hamurunuza yavaş yavaş dökerek yoğurmaya başlayın. Elinize yapışan hamur sizi korkutmasın yoğurdukça hamurunuz kıvam alacaktır. Yaklaşık 10-15 dakika yoğurduktan sonra hamurunuzu unladığınız başka bir kabın içine alın. Üstünü bezle örtüp 1 saat mayalanması için bekletin.

Kabaran hamurunuzu unladığınız tezgahta yoğurarak havasının çıkmasını sağlayın. Daha sonra merdane yardımıyla hamurunuzu 1 parmak genişlikte olacak şekilde açın.

Hamur kesme silindiri ya da bir bardakla hamurunuzu yuvarlak dilimlere ayırın. Unladığınız tepsiye dizin.

Tekrar üstünü örterek yarım saat kadar tepsi mayalaması uygulayın.

Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırıp hamurları dışı yanmayacak içleri ise çiğ kalmayacak şekilde kızartın. Bunun için 2 dakika yeterli. Yağdan aldığınız hamurları kağıt havlunun üzerine çıkarıp soğumalarını bekleyin.

Bir sıkma poşeti ya da enjektör yardımıyla vişne reçelini hamurların içine doldurun. İsterseniz fındık kreması ya da farklı reçellerle de tatlandırabilirsiniz.

Üzerine pudra şekeri serpip servis edin. Afiyet olsun.







