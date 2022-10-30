Özgün Beşiktaş-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte BJK ilk 11i
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Beşiktaş-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte BJK ilk 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor ile 30 Ekim Pazar günü saat 17:00’da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamalayan siyah beyazlı ekipte, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. BJK 19 puanla 7. sırada yer alırken, ligin son sırasında yer alan Ümraniyespor’un ise 3 puanı var. Beşiktaş-Ümraniyespor kadrosu ilk 11'inde kimler olacak? İşte Beşiktaş-Ümraniyespor muhtemel 11’i.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş’ın Ümraniyespor kadrosu belli oldu mu, BJK ilk 11’i kim olacak?
Beşiktaş - Ümraniyespor kadrosu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 6. sırada bulunuyor. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan HangiKredi Ümraniyespor ise 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Şenol Güneş
Şenol Güneş

Şenol Güneş ikinci dönemine ikinci dalya ile başlayacak

Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak.

Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak.

4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında kimler var?

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Ümraniyespor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ın Ümraniyespor kadrosu

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Rachid Ghezzal oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Hatayspor maçlarında görev alamayan tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan siyah-beyazlı oyuncunun durumu yapılacak son değerlendirmelerden sonra belli olacak. Tedavisi devam eden Emreca Uzunhan'ın da maçta forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş-Ümraniyespor muhtemel 11

Beşiktaş:

  1. Ersin,
  2. Rosier,
  3. Tayyip,
  4. Montero (Saiss),
  5. Masuaku,
  6. Gedson,
  7. Salih,
  8. Muleka,
  9. Dele Alli,
  10. N’Koudou (Cenk),
  11. Weghorst

Ümraniyespor:

  1. Orkun,
  2. Popov,
  3. Allyson,
  4. Mustafa,
  5. Lenjani,
  6. Oğuz,
  7. Geraldo,
  8. Serkan,
  9. Avounou,
  10. Onur,
  11. Umut

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