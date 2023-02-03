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Bilecik 5 günlük hava durumu
Bilecik’te etkili olan kar yağışıyla 106 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Valilik, 75 araç, 104 personel ve 34 ekip ile karla mücadelenin sürdüğünü açıkladı.
Bilecik Valiliği'nce 75 araç, 104 personel ve 34 ekip ile karla mücadelenin devam ettiği belirtilerek, “Bilecik’imizin her köşesinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı çalışmalarımız devam ediyor. 112 Çağrı Merkezimiz milletimizin emrindedir” denildi.
Öte yandan Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde kurum amirlerinin katılımı ile kış tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı. Kızılkaya, “Şehrimizin her noktasında ekiplerimiz gayretle 7/24 milletimizin hizmetinde” dedi.
Kentte kar yağışıyla kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalar sürdürülüyor.