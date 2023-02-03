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Bilecik’te kar yağışı; 106 köye ulaşım yok

Bilecik’te hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereye kadar düştü. Sabahtan itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve trafiği etkiledi. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 106 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar yağışının yanı sıra yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı da yer yer 20 metreye kadar düştü. Bilecik 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:31 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bilecik 5 günlük hava durumu

Bilecik 5 günlük hava durumu

Bilecik’te etkili olan kar yağışıyla 106 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Valilik, 75 araç, 104 personel ve 34 ekip ile karla mücadelenin sürdüğünü açıkladı.

BİLECİK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bilecik 5 günlük hava durumu için

KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bilecik Valiliği'nce 75 araç, 104 personel ve 34 ekip ile karla mücadelenin devam ettiği belirtilerek, “Bilecik’imizin her köşesinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı çalışmalarımız devam ediyor. 112 Çağrı Merkezimiz milletimizin emrindedir” denildi.


Öte yandan Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde kurum amirlerinin katılımı ile kış tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı. Kızılkaya, “Şehrimizin her noktasında ekiplerimiz gayretle 7/24 milletimizin hizmetinde” dedi.

Kentte kar yağışıyla kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalar sürdürülüyor.



#Bilecik
#kar
#kış
#hava durumu
#meteoroloji
32 dakika önce
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Bilecik’te kar yağışı; 106 köye ulaşım yok
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