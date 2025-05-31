BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2025: BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin katıldığı BİLSEM sürecinde heyecan dorukta. Grup tarama aşamasını geçen öğrencilerin bireysel değerlendirmeleri sürerken, sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusu da gündemi meşgul ediyor. 27 Haziran’a kadar devam edecek ölçme sürecinin ardından, sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?