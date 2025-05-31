BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2025: BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla sürdürülen BİLSEM bireysel değerlendirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. 27 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek olan bu aşamanın ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Aileler ve öğrenciler, “BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını merakla bekliyor.
Binlerce öğrencinin katıldığı BİLSEM sürecinde heyecan dorukta. Grup tarama aşamasını geçen öğrencilerin bireysel değerlendirmeleri sürerken, sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusu da gündemi meşgul ediyor. 27 Haziran’a kadar devam edecek ölçme sürecinin ardından, sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvime göre, 4 Temmuz 2025 tarihinde kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, bireysel değerlendirme sonuçlarını MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilirler
BİLSEM KAYIT TARİHİ
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.