Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2025: BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2025: BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

11:2731/05/2025, Saturday
Yeni Şafak
Sonraki haber
BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla sürdürülen BİLSEM bireysel değerlendirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. 27 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek olan bu aşamanın ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Aileler ve öğrenciler, “BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını merakla bekliyor.

Binlerce öğrencinin katıldığı BİLSEM sürecinde heyecan dorukta. Grup tarama aşamasını geçen öğrencilerin bireysel değerlendirmeleri sürerken, sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusu da gündemi meşgul ediyor. 27 Haziran’a kadar devam edecek ölçme sürecinin ardından, sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, 4 Temmuz 2025 tarihinde kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, bireysel değerlendirme sonuçlarını MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilirler

BİLSEM KAYIT TARİHİ

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

#bilsem
#bilsem değerlendirme sonuçları
#bilsem sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları