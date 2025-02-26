Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem: 26 Şubat son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ile AFAD anlık olarak son depremler listesini güncelliyor. Son olarak Bingöl'de meydana gelen deprem 3.6 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 8 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi. Vatandaşların sıklıkla takip ettiği son depremlerin hangi illerde ve kaç büyüklüğünde olduğu bilgilerini AFAD son depremler listesinden takip etmek mümkün. İşte en son meydana gelen depremler.