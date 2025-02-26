Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem: 26 Şubat son depremler listesi

Merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre, saat 21.10'da meydana gelen deprem yerin yaklaşık 8 kilometre altında gerçekleşti. Hafif sarsıntıyla birlikte en son depremlerin hangi bölgelerde ve kaç şiddetinde olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte 26 Şubat Türkiye genelinde son depremlerin kaydedildiği yerler.
Kandilli Rasathanesi ile AFAD anlık olarak son depremler listesini güncelliyor. Son olarak Bingöl'de meydana gelen deprem 3.6 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 8 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi. Vatandaşların sıklıkla takip ettiği son depremlerin hangi illerde ve kaç büyüklüğünde olduğu bilgilerini AFAD son depremler listesinden takip etmek mümkün. İşte en son meydana gelen depremler.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21:10'da merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Son 24 saat içinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerden bazıları şu şekilde;
Toplam Deprem Sayısı: 12
En Büyük Deprem: 3.6 ML, Yayladere (Bingöl)
En Derin Deprem: 15.06 km, Merkez (Afyonkarahisar)
En Sığ Deprem: 6.94 km, Bigadiç (Balıkesir)
Bingöl: 2 deprem (En büyüğü: 3.6 ML)
Malatya: 2 deprem (En büyüğü: 1.7 ML)
Balıkesir: 2 deprem (En büyüğü: 1.1 ML)
Ege Denizi & Akdeniz: 3 deprem (En büyüğü: 2.4 ML)
Kahramanmaraş: 1 deprem (1.6 ML)
Adana: 1 deprem (1.7 ML)
Afyonkarahisar: 1 deprem (1.3 ML)