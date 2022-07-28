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Bolu’da içme suyundan zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu’da içme suyundan etkilenen 39 kişinin son durumu hakkında açıklama yapıldı. Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşlarla ilgili Bolu Valiliği’nden açıklama yapıldı. İşte zehirlenen 39 kişinin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler ve Valilik tarafından yapılan açıklama...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolu Haberleri: Bolu’da içme suyu zehirlenen 39 kişinin son durum
Bolu'da içme suyundan zehirlenme

BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 39 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'yla birlikte başlamak üzere, çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenmelerin henüz kesin nedeni ile ilgili açıklama yapılmazken, olayın sudan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Zehirlenen 141 kişiden 1’i yaşamını yitirdi, 39 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Bolu’da içme suyundan etkilenen 39 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

BOLU VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşlarla ilgili Bolu Valiliği’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "39 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan adli süreç devam etmektedir" denildi.

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