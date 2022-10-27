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Borsa İstanbul yarım gün mü açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cumartesi günü kutlanacak. 29 Ekim için hazırlıklar devam ederken 28 Ekim'in de Borsa İstanbul açık olmadığı sorgulanmaya başlandı. Borsa İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın yarım gün işlem gerçekleştirilecek. Peki Borsa İstanbul kapanış işlemleri saat kaçta yapılacak? VİOP işlemler yarın saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Borsa İstanbul yarım açık mı, 28 Ekim cuma günü Borsa İstanbul tam gün mü yarım gün mü
Borsa İstanbul yarım yarım gün mü?

Borsa İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar açık olacak. Yarın öğlen başlayacak tatil nedeniyle, pay piyasalarında çarşamba günü yapılan işlemlerin takası 31 Ekim Pazartesi, bugün ve yarın öğlene kadar yapılan işlemlerin takası ise 1 Kasım Salı gerçekleşecek.

Pay piyasalarında işlemlerin takası "T 2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonra yapılıyor.

Yarın Pay Piyasaları saat kaçta açılış seansına başlayacak?

Yarın Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul kapanış işlemleri saat kaçta yapılacak?

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

VİOP işlemler yarın saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) yarın işlemler saat 09.20'de başlayacak ve seans, tüm sözleşmelerde 12.45'te sonlanacak.

Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi işlemleri kaça kadar yapılacak?

Borçlanma Araçları Piyasası'nda yarın Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi işlemleri 11.50'ye diğer tüm işlemler 11.30'a kadar yapılacak.

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