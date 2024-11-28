Borsada haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Borsa yeni güne yatay seyirle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,86 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.640,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,07 değer kazandı.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları hangileri oldu?

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,47 ile ulaştırma oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışına devam ediyor.