Brezilya Almanya İngiltere İspanya Fransa'nın gruplarında son durum

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, H Grubu'ndaki ikinci maçında Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi. G Grubunda da kıyasıya mücadele devam etti. 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçları 24 Kasım - 2 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacaktır.

Dünya Kupası G Grubu son durum (Brezilya, İsviçre, Kamerun, Sırbistan)

Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Bu sonuçla 2'de 2 yapan "Sambacılar", puanını 6'ya çıkardı. İlk mağlubiyetini yaşayan İsviçre ise 3 puanda kaldı.

Dünya Kupası B Grubu son durum (İngiltere, İran, ABD, Galler)

B Grubunda İngiltere grup liderliğini sürdürüyor. İngiltere’nin 4 puanı bulunuyor. 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında bugün karşılaşacak.

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İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var. Karşılaşmayı İngiltere kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Grupta eksi 2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.

Dünya Kupası E Grubu son durum (İspanya, Japonya, Kosta Rika, Almanya)

Turnuvanın güçlü ekiplerinden Almanya grubunda ikinci maçların ardından son sırada kaldı. Bir puanı bulunan Almanya, ilk maçında Japonya'ya kaybederken ikinci maçında İspanya ile berabere kaldı. E Grubu'nda İspanya 4 puanla lider, Japonya ve Kosta Rika üçer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Kupası D Grubu son durum (Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus)

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 4-1 mağlup olan Avustralya, ikinci randevusunda Tunus'u 1-0 yenmeyi başardı. Turnuvadaki ilk rakibi Tunus ile golsüz berabere kalan Danimarka, ikinci müsabakasında ise Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Son dünya şampiyonu Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi. Avustralya, yarın sahadan galip ayrıldığı takdirde adını son 16 turuna yazdıracak. Gruptaki diğer maç Fransa ile Tunus arasında oynanacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.

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2022 Dünya Kupası maçlarında son durum: Kim ne durumda?

Sekiz grupta 32 takımın mücadele ettiği şampiyonada, son 16'ya adını yazdırmayı başaran takımlar Fransa, Brezilya ve Portekiz oldu. İkinci maçlar sonunda puan alamayan iki ekip Katar ve Kanada turnuvaya veda etti. Toplam 64 maçın oynanacağı turnuvada 32 maç sona erdi. İkinci maçlar sonunda yalnızca Fransa, Brezilya ve Portekiz 2'de 2 yapmayı başardı.

Dünya Kupası'nda oynanan 32 karşılaşmada toplam 81 gol atılırken, maç başına 2,53'lük gol ortalaması yakalandı. Beş maçta ise gol sesi çıkmadı. Turnuvanın en farklı galibiyetini Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya elde etti.

Turnuvanın en gollü maçı ise İngiltere ile İran arasında oynandı. İngiltere, İran'ı 6-2 yenerken, mücadelede toplam 8 gol kaydedildi.

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Dünya Kupası gol kralı kim?

2022 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında zirvede yer alan isimler Ekvador'dan Enner Valencia ve Fransa'dan Kylien Mbappe oldu. Valencia ve Mbappe attıkları üçer golle zirvede yer aldı.

Fenerbahçeli futbolcu Valencia, Katar'a 2, Hollanda'ya da 1 gol attı. Mbappe ise Danimarka'ya 2, Avustralya'ya 1 gol atmayı başardı.

Katar'daki şampiyonada 12 oyuncu ise fileleri ikişer kez havalandırdı.

Dünya Kupası kırmızı kart görün oyuncu kim?

İkinci maçlar sonunda yalnızca 1 kırmızı kart gösterildi. Galler kalecisi Wayne Hennessey, takımının İran'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 86. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Turnuvada şu ana kadar gösterilen sarı kart sayısı ise 111 olarak kayıtlara geçti. En çok sarı kart gören takım ise Suudi Arabistan oldu. Suudi oyuncular tam 8 kez sarı kartla cezalandırıldı.

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Dünya Kupası maç sonuçları

Katar'daki grup maçlarında sürpriz sonuçlar da yaşandı. Turnuvanın ilk büyük sürprizine Suudi Arabistan imza attı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Arjantin ile karşılaşan Suudi Arabistan, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 2-1 yendi.

Suudi Arabistan'ın ardından Japonya tarihi bir galibiyet elde etti. Japonlar, turnuvanın deneyimli ekiplerinden Almanya karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Japonya, ikinci yarıda attığı gollerle güçlü rakibine 2-1'lik üstünlük sağladı.

Katar'da dikkat çeken sonuçlardan birini de kuzey Afrika temsilcisi Fas elde etti. Fas, güçlü kadrosuyla ön plana çıkan Belçika'yı 2-0'lık skorla devirdi.

Dünya Kupası Almanya kaçındı sırada, puanı kaç?

Turnuvanın güçlü ekiplerinden Almanya grubunda ikinci maçların ardından son sırada kaldı. Bir puanı bulunan Almanya, ilk maçında Japonya'ya kaybederken ikinci maçında İspanya ile berabere kaldı.

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E Grubu'nda İspanya 4 puanla lider, Japonya ve Kosta Rika üçer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.







