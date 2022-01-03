Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? 3 Aralık döviz kurları

Son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki yükseliş kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı açıklamaları sonrasında 18 lira seviyelerinden sert bir düşüş yaşayan dolar önemli ölçüde değer kaybetmişti. Doların 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte 2022'nin ilk haftasında dolar fiyatları...
3 ARALIK BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU
1 Dolar bugün satış olarak ise 13.67 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.367 TL dolaylarında işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Sert düşüş sonrasında 13 liranın altına kadar gerileyen euro kuru ise anlık 15.70 liradan alınıyor, 15.78 liradan satılıyor.