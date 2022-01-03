Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? 3 Aralık döviz kurları Dolar fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik bir süredir seyrini durdurdu. Vatandaşlar 2022 yılına girilmesiyle doların nasıl etkileneceğini merak ediyor. Bu kapsamda "Dolar kaç kira? sorusu ön plana çıkıyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Yeni yılın ilk haftası dolar haftaya nasıl başladı? İşte 3 Aralık dolar, euro sterlin döviz fiyatları...

Abone Ol