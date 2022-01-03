Özgün Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? 3 Aralık döviz kurları
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Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? 3 Aralık döviz kurları

Dolar fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik bir süredir seyrini durdurdu. Vatandaşlar 2022 yılına girilmesiyle doların nasıl etkileneceğini merak ediyor. Bu kapsamda "Dolar kaç kira? sorusu ön plana çıkıyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Yeni yılın ilk haftası dolar haftaya nasıl başladı? İşte 3 Aralık dolar, euro sterlin döviz fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? 3 Aralık döviz kurları
dolar

Son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki yükseliş kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı açıklamaları sonrasında 18 lira seviyelerinden sert bir düşüş yaşayan dolar önemli ölçüde değer kaybetmişti. Doların 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte 2022'nin ilk haftasında dolar fiyatları...

3 ARALIK BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.67 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.367 TL dolaylarında işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Sert düşüş sonrasında 13 liranın altına kadar gerileyen euro kuru ise anlık 15.70 liradan alınıyor, 15.78 liradan satılıyor.

Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Artan sıcaklıklarla birlikte karlar hızla eriyecek.
Devre arasının en dikkat çeken transferi

Devre arasının
en dikkat çeken transferi

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Cezası 11 bin lira

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29 milyar 342 milyon dolar

29 milyar 342 milyon dolar

2021'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.
TürkiyeAçık Kaynak Platformu ve TürkTelekom’dan gençlere siber güvenlik ödülü
Ekonomi

Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Türk Telekom’dan gençlere siber güvenlik ödülü

Türkiye Açık Kaynak Platformu çatısı altında Türk Telekom ile birlikte organize edilen genç yeteneklerin siber güvenlik alanındaki yenilikçi fikirleriyle yarıştığı ‘Siber Güvenlik Fikir Maratonu’ tamamlandı. “Yeni Nesil Kimlik Doğrulama Yöntemleri ve Çözümleri” temasıyla düzenlenen fikir maratonunda; Unicorn takımı birinci, Eternal takımı ikinci ve Blocco360 takımı üçüncü olarak, toplamda 100 bin TL değerinde ödülün sahibi oldu.
Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den 21 futbolcu gidiyor
Spor

Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den 21 futbolcu gidiyor

Futbol kariyerlerini Türkiye'de sürdüren 21 oyuncu, takımlarının erken ya da geç elenme durumuna göre 7 Ocak'ta başlayacak Süper Lig'in ikinci yarısında en az 3, en fazla 5 maç kaçıracak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun boy göstermeyeceği turnuvada, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ikişer futbolcu yer alacak. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli, Trabzonspor'dan ise Jean Kouassi ve Djaniny turnuvada ülkeleri için mücadele edecek
Visca transferinde flaş gelişme: Ailesini ikna ederse imzayı atacak
Spor

Visca transferinde flaş gelişme: Ailesini ikna ederse imzayı atacak

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun ailesi olduğu öğrenildi. Eşini İstanbul dışında yaşamaya ikna etmeye çalışan Visca'nın bu konuda yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

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