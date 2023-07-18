Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Bolu'da oynadığı hazırlık maçında Kuzey Makedonya Süper Lig ekibi KF Gostivari ile 1-1 berabere kaldı. 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştığı Süper Lig takımı İstanbulspor'u, Dilhan Demir ve Baran Başyiğit'in attığı gollerle 2-1 yendi. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı, İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Portekiz'in Algarve Stadı'nda oynana müsabakadan Celta Vigo 5-0 galip ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 18 Temmuz 2023 Salı maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (18 Temmuz 2023 Salı kimin maçı var?)

14:00 Tottenham - West Ham Hazırlık Maçı Yayın Yok 15:00 Ajax - Shakhtar Donetsk Hazırlık Maçı Shakhtar Donetsk Youtube Ajax Youtube 17:00 Alanyaspor - Konyaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok 18:30 Almanya - Avusturya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv 18:30 Çekya - Fransa UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv 19:00 Beşiktaş - Mezokovesd Zsory Hazırlık Maçı S Sport Plus 19:00 Fikstür Çekimi Trendyol 1. Lig Yayın Yok 19:30 Steinbach Haiger - E.Frankfurt Hazırlık Maçı Eintracht Frankfurt Youtube 20:00 Sturm Graz - Galatasaray Hazırlık Maçı Galatasaray Ücretli Youtube Futbol 20:00 Sevilla - Ceuta Hazırlık Maçı Sevilla FC Youtube 20:00 Valencia - Nottingham Forest Hazırlık Maçı Yayın Yok 20:00 Newell's Old Boys - Basel Hazırlık Maçı FC Basel Youtube 20:00 Spartak Moskova - Neftçi Bakü Hazırlık Maçı CBC Sport 20:30 Fikstür Çekimi Trendyol Süper Lig beIN Sports Haber Bein Sports 1 20:30 Osasuna - Huesca Hazırlık Maçı Osasuna Youtube 21:30 Belçika - Hollanda UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv 21:30 İzlanda - İspanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv 21:45 Hull City - Barnsley Hazırlık Maçı Yayın Yok 21:45 Rangers - Newcastle Hazırlık Maçı Yayın Yok

2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi ve gelecek sezonun hazırlıkları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başladı. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir. Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.







