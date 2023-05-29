Bugün kimin maçı var?
La Liga'nın 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, sahasında Mallorca'yı Ansu Fati (2) ve Gavi'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İtalya Serie A'nın bu hafta maçlarında heyecan yine doruktaydı. Milan deplasmanda Juventus'u 1-0 mağlup ederek gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Milan'ın galibiyeti getiren golünü 40. dakikada Olivier Giroud kaydetti. 10 puan silme cezası alan Juventus 59 puan ile 7. sırada yer aldı. Milan ise 67 puana yükseldi. İtalya Serie A'nın 37. haftasında şampiyon Napoli, deplasmanda Bologna ile 2-2 berabere kaldı. eki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 29 Mayıs 2023 Pazartesi maç programı haberimizde.
29 Mayıs 2023 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
- 16:00 Fredrikstad - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Jerv - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Kongsvinger - Sogndal Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Kristiansund - Skeid Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Mjondalen - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Moss - Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Start - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Viborg - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Barnsley - Sheffield W. İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV
- 17:30 Basel - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 17:30 Luzern - Servette İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 17:30 St.Gallen - Sion İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 17:30 Young Boys - Winterthur İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 17:30 FC Zurich - Lugano İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Bodo Glimt - Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Brann - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Haugesund - Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Molde - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Odds BK - Stromsgodset Norveç Eliteserien LigiBilyoner TV
- 18:00 Sarpsborg 08 - Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Stabaek - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Brondby IF - Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Degerfors - Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:00 Hammarby - Varnamo İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:10 Hacken - Göteborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:15 Ham Kam - Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 21:30 Sudtirol - Bari İtalya Serie B Bilyoner TV
Süper Lig'de 36. haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)
MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)
İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)
Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)