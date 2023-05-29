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Bugün hangi maçlar var? 29 Mayıs 2023 Pazartesi maç programı

Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak 36. hafta maçlarının ardından şampiyon belli olabilir. Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, yarın yapılacak. Müsabakaların hepsinde başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak. İtalya Serie A'nın 37. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmanda Milan rakibini 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı garantiledi. La Liga'nın 37. haftasında Rayo Vallecano ile Villarreal karşı karşıya geldi. Rayo Vallecan-Villarreal maç sonucu 2-1. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 29 Mayıs 2023 Pazartesi maç programı.

10:13 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

La Liga'nın 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, sahasında Mallorca'yı Ansu Fati (2) ve Gavi'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İtalya Serie A'nın bu hafta maçlarında heyecan yine doruktaydı. Milan deplasmanda Juventus'u 1-0 mağlup ederek gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Milan'ın galibiyeti getiren golünü 40. dakikada Olivier Giroud kaydetti. 10 puan silme cezası alan Juventus 59 puan ile 7. sırada yer aldı. Milan ise 67 puana yükseldi. İtalya Serie A'nın 37. haftasında şampiyon Napoli, deplasmanda Bologna ile 2-2 berabere kaldı. eki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 29 Mayıs 2023 Pazartesi maç programı haberimizde.

29 Mayıs 2023 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

  1. 16:00 Fredrikstad - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  2. 16:00 Jerv - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  3. 16:00 Kongsvinger - Sogndal Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  4. 16:00 Kristiansund - Skeid Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  5. 16:00 Mjondalen - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  6. 16:00 Moss - Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  7. 16:00 Start - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  8. 17:00 Viborg - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  9. 17:00 Barnsley - Sheffield W. İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV
  10. 17:30 Basel - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  11. 17:30 Luzern - Servette İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  12. 17:30 St.Gallen - Sion İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  13. 17:30 Young Boys - Winterthur İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  14. 17:30 FC Zurich - Lugano İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  15. 18:00 Bodo Glimt - Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  16. 18:00 Brann - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  17. 18:00 Haugesund - Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  18. 18:00 Molde - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  19. 18:00 Odds BK - Stromsgodset Norveç Eliteserien LigiBilyoner TV
  20. 18:00 Sarpsborg 08 - Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  21. 18:00 Stabaek - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  22. 19:00 Brondby IF - Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  23. 20:00 Degerfors - Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  24. 20:00 Hammarby - Varnamo İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  25. 20:10 Hacken - Göteborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  26. 20:15 Ham Kam - Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  27. 21:30 Sudtirol - Bari İtalya Serie B Bilyoner TV

Süper Lig'de 36. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)​​​​​​

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