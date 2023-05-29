La Liga'nın 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, sahasında Mallorca'yı Ansu Fati (2) ve Gavi'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İtalya Serie A'nın bu hafta maçlarında heyecan yine doruktaydı. Milan deplasmanda Juventus'u 1-0 mağlup ederek gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Milan'ın galibiyeti getiren golünü 40. dakikada Olivier Giroud kaydetti. 10 puan silme cezası alan Juventus 59 puan ile 7. sırada yer aldı. Milan ise 67 puana yükseldi. İtalya Serie A'nın 37. haftasında şampiyon Napoli, deplasmanda Bologna ile 2-2 berabere kaldı. eki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 29 Mayıs 2023 Pazartesi maç programı haberimizde.