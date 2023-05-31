Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor’u 4-2 yendi. Demir Grup Sivasspor-Konyaspor mücadelesi 1-0 tamamlandı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 31 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

Bugün hangi maçlar var? 31 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı

Bugün hangi maçlar var? 31 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı

NOT: Beşiktaş, haftayı bay geçti. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile maçı olan HangiKredi Ümraniyespor ve Gaziantep FK ile maçı olan Medipol Başakşehir ise hükmen üçer puan kazandı.