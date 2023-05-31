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Bugün hangi maçlar var? 31 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti. Beşiktaş, haftayı bay geçti. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile maçı olan HangiKredi Ümraniyespor ve Gaziantep FK ile maçı olan Medipol Başakşehir ise hükmen üçer puan kazandı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 31 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı.

09:23 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor’u 4-2 yendi. Demir Grup Sivasspor-Konyaspor mücadelesi 1-0 tamamlandı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 31 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

Bugün hangi maçlar var? 31 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı

20:00 Eyüpspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final TRT Spor Bein Sports 2

20:00 Brage - Östersund İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Gefle - Sundsvall İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Landskrona - Trelleborgs İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Utsiktens - Örebro İsveç Superettan Bilyoner TV

20:30 Brezilya - Tunus FIFA U20 Dünya Kupası Son 16 Plus FIFA

21:00 Al Ittihad - Al Taey Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:00 Al Nassr - Al Fateh Suudi Arabistan Pro Lig TVnet

22:00 Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi Final TV8CBC Sport Exxen

Süper Lig 36. hafta sonuçları

Süper Lig'in 36. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
  • MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-4
  • Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: 2-4
  • İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-2
  • Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3
  • Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: 1-0
  • VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 2-0

NOT: Beşiktaş, haftayı bay geçti. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile maçı olan HangiKredi Ümraniyespor ve Gaziantep FK ile maçı olan Medipol Başakşehir ise hükmen üçer puan kazandı.

Süper Lig 37. hafta maç programı

Süper Lig’de gelecek haftanın programı:

3 Haziran Cumartesi kimin maçı var?

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

4 Haziran Pazar hangi maçlar var?

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

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