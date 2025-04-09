Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 9 Nisan maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının oynanacağı bu hafta, futbolseverler de maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. TRT ekranlarında yayınlanacak karşılaşmaların saat kaçta başlayacağı da araştırmalar arasında. Bu akşam Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki maç oynanacak. Ayrıca, 1. lig ve Portekiz kupası yarı final maçı da gecenin diğer karşılaşması olacak. İşte 9 Nisan maç programı.