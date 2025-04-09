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Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 9 Nisan maç programı

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 9 Nisan maç programı

18:549/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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9 Nisan 2025 günün maç prgoramı
9 Nisan 2025 günün maç prgoramı

Bugünkü maç programı belli oldu. Futbolseverler bugün kimin maçı var ve maçlar kaçta başlıyor? sorularına yanıt arıyor. Dünya genelinde farklı liglerde gerçekleştirilen karşılaşmalar ile birlikte maç programları da değişiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans ligi karşılaşmaları ilgi görüyor. Peki bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte 9 Nisan 2025 tarihli günün maç programı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının oynanacağı bu hafta, futbolseverler de maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. TRT ekranlarında yayınlanacak karşılaşmaların saat kaçta başlayacağı da araştırmalar arasında. Bu akşam Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki maç oynanacak. Ayrıca, 1. lig ve Portekiz kupası yarı final maçı da gecenin diğer karşılaşması olacak. İşte 9 Nisan maç programı.


BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? (9 NİSAN 2025)

Günün maç programı ve yayın bilgileri şu şekilde;

UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final

22:00 Barcelona-Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)

22:00 PSG-Aston Villa (TRT1)

1. Lig

14:00 Erzurumspor FK-Çorum FK (TRT Spor)

17:00 Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük (TRT Spor)

20:00 Boluspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

20:00 Pendikspor-MKE Ankaragücü (TRT Tabii Spor 6)

Portekiz - Kupa Yarı Final

22:45 Tirsense-Benfica (TRT Spor)


TRT'de Avrupa futbolu maratonu: 3 günde 12 maç


UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi çeyrek final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 8-10 Nisan canlı yayın maç takvimi şöyle:


UEFA Şampiyonlar Ligi

8 Nisan Salı

22.00 Arsenal - Real Madrid (Tabii Spor)

22.00 Bayern Münih - Inter (TRT Spor)


9 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - B.Dortmund (Tabii Spor)

22.00 PSG - Aston Villa (TRT 1)


UEFA Avrupa Ligi

10 Nisan Perşembe

19.45 Bodo/Glimt - Lazio (Tabii Spor)

22.00 Tottenham - E.Frankfurt (TRT 1)

22.00 Lyon - Manchester United (Tabii Spor 1)

22.00 Rangers - Athletic Bilbao (Tabii Spor 2)


UEFA Konferans Ligi

10 Nisan Perşembe

19.45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)

22.00 Djurgarden - Rapid Wien (Tabii Spor 3)

22.00 Nk Celje - Fiorentina (Tabii Spor 4)

22.00 Real Betis - J.Bialystok (Tabii Spor 5)

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