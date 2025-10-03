Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa'da bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 3 Ekim 2025 futbol ve basketbol maç programı

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa'da bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 3 Ekim 2025 futbol ve basketbol maç programı

18:553/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa'da bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 3 Ekim 2025 futbol ve basketbol maç programı
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa'da bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 3 Ekim 2025 futbol ve basketbol maç programı

3 Ekim 2025 Cuma günü spor gündemi dolu dolu geçiyor. Süper Lig’de Antalyaspor-Çaykur Rizespor ve Trabzonspor-Kayserispor maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Trendyol 1. Lig’de Boluspor-Esenler Erokspor ve Çorum FK-Manisa FK mücadeleleri oynanırken, Avrupa’da Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Premier Lig ve La Liga’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. Basketbolda ise EuroLeague’de temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu rakipleriyle karşılaşacak, Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray-TOFAŞ mücadelesi heyecanı artıracak. Günün maç programı, saatleri ve canlı yayınlanacak kanallar futbol ve basketbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. İşte futbol ve basketbolda günün maç programı.

Futbol ve basketbolseverler için heyecan dolu bir gün başlıyor. Avrupa kupaları haftasının ardından lig mücadeleleri yeniden sahne alıyor. Süper Lig’de Antalyaspor, Rizespor, Trabzonspor ve Kayserispor’un sahaya çıkacağı kritik karşılaşmaların yanı sıra, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi’nde de Türk takımları parkede olacak.


BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (3 EKİM 2025)

Süper Lig’de Günün Programı

20.00 Antalyaspor – Çaykur Rizespor (Bein Sports 2)

20.00 Trabzonspor – Kayserispor (Bein Sports 1)


Trendyol 1. Lig Karşılaşmaları

20.00 Boluspor – Esenler Erokspor (Bein Max 2, tabii Spor 6)

20.00 Çorum FK – Manisa FK (TRT Spor, Bein Max 1)


Avrupa’da Futbol Heyecanı

19.30 Braunschweig – Paderborn (Bundesliga 2 – Tivibu Spor 4)

19.30 Fortuna Düsseldorf – Nürnberg (Bundesliga 2 – Tivibu Spor 3)

21.30 Hoffenheim – Köln (Bundesliga – Tivibu Spor 2, S Sport Plus)

21.45 Paris FC – Lorient (Ligue 1 – Bein Sports 4)

21.45 Verona – Sassuolo (Serie A – Tivibu Spor 3)

22.00 Osasuna – Getafe (La Liga – S Sport, S Sport Plus)

22.00 Bournemouth – Fulham (Premier Lig – Bein Sports 3, Idman TV)


Basketbolda Türk Temsilcileri Parkede

19.00 Galatasaray MCT Technic – TOFAŞ (Basketbol Süper Ligi)

20.00 Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko (EuroLeague)

20.30 Anadolu Efes – Hapoel Tel Aviv (EuroLeague)

Diğer Karşılaşmalar

16.00 Araz – Imisli (Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport)

18.30 Zira – Neftçi Bakü (Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport)

23.00 Panama – Güney Kore (FIFA U20 Dünya Kupası – FIFA YouTube)

23.00 Ukrayna – Paraguay (FIFA U20 Dünya Kupası – FIFA YouTube)

#Bugün hangi maçlar var
#Bugün kimin maçı var
#Futbol
#Süper Lig
#Basketbol
#EuroLeague
#Bugünkü maçlar
#Maçlar hangi kanalda
#Fenerbahçe Beko
#Trabzonspor
#Kayserispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eylül 2025 enflasyonu açıklandı: Memur ve emekliye 3 aylık zam oranı, yeni maaş hesaplamaları