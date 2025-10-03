Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa'da bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 3 Ekim 2025 futbol ve basketbol maç programı

3 Ekim 2025 Cuma günü spor gündemi dolu dolu geçiyor. Süper Lig’de Antalyaspor-Çaykur Rizespor ve Trabzonspor-Kayserispor maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Trendyol 1. Lig’de Boluspor-Esenler Erokspor ve Çorum FK-Manisa FK mücadeleleri oynanırken, Avrupa’da Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Premier Lig ve La Liga’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. Basketbolda ise EuroLeague’de temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu rakipleriyle karşılaşacak, Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray-TOFAŞ mücadelesi heyecanı artıracak. Günün maç programı, saatleri ve canlı yayınlanacak kanallar futbol ve basketbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. İşte futbol ve basketbolda günün maç programı.
Futbol ve basketbolseverler için heyecan dolu bir gün başlıyor. Avrupa kupaları haftasının ardından lig mücadeleleri yeniden sahne alıyor. Süper Lig’de Antalyaspor, Rizespor, Trabzonspor ve Kayserispor’un sahaya çıkacağı kritik karşılaşmaların yanı sıra, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi’nde de Türk takımları parkede olacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (3 EKİM 2025)
20.00 Antalyaspor – Çaykur Rizespor (Bein Sports 2)
20.00 Trabzonspor – Kayserispor (Bein Sports 1)
20.00 Boluspor – Esenler Erokspor (Bein Max 2, tabii Spor 6)
20.00 Çorum FK – Manisa FK (TRT Spor, Bein Max 1)
19.30 Braunschweig – Paderborn (Bundesliga 2 – Tivibu Spor 4)
19.30 Fortuna Düsseldorf – Nürnberg (Bundesliga 2 – Tivibu Spor 3)
21.30 Hoffenheim – Köln (Bundesliga – Tivibu Spor 2, S Sport Plus)
21.45 Paris FC – Lorient (Ligue 1 – Bein Sports 4)
21.45 Verona – Sassuolo (Serie A – Tivibu Spor 3)
22.00 Osasuna – Getafe (La Liga – S Sport, S Sport Plus)
22.00 Bournemouth – Fulham (Premier Lig – Bein Sports 3, Idman TV)
19.00 Galatasaray MCT Technic – TOFAŞ (Basketbol Süper Ligi)
20.00 Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko (EuroLeague)
20.30 Anadolu Efes – Hapoel Tel Aviv (EuroLeague)
16.00 Araz – Imisli (Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport)
18.30 Zira – Neftçi Bakü (Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport)
23.00 Panama – Güney Kore (FIFA U20 Dünya Kupası – FIFA YouTube)
23.00 Ukrayna – Paraguay (FIFA U20 Dünya Kupası – FIFA YouTube)