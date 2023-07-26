Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Temmuz hava durumunu raporunu yayımladı. Rapora göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının perşembe gününe kadar yurt genelinde artmaya devam edeceği ve perşembe gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü için ise özel uyarı yapıldı.

BUGÜN SICAKLIK KAÇ DERECE OLACAK? (26 TEMMUZ 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 hafta öncesinden işaret ettiği 'tarihin en sıcak günü' geldi. Uzmanların 'doğal afet' diye niteledikleri ve hissedilen sıcaklığın Marmara, Ege ve Akdeniz'de yer yer 45 dereceyi geçeceği 26 Temmuz Çarşamba günü, vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

26 TEMMUZ EN SICAK ŞEHİR HANGİSİ OLACAK?

MGM'nin 26 Temmuz Çarşamba tarihli hava durumu raporunda, derecelerin gösterdiği en sıcak kent, gölgede 45 derece ile Manisa olacak. Ardından 42 derece ile Kocaeli, İzmir ve Antalya sıcaklık rekoruna ulaşırken İstanbul'da ise ölçülen en yüksek sıcaklığın 40 derece olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 9 derece üstünde seyrederken sıcaklığın Perşembe günü itibarıyla düşmesi bekleniyor.

26 TEMMUZ İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE 41°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 38°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 41°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 42°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 42°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 45°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 42°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 38°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 38°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 34°C

Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 40°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 32°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 31°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 36°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 41°C

Az bulutlu ve açık







