Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 27-28 Ağustos hava durumu tahmini

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Hafta sonu planlar yapanlara kötü haber. Meteoroloji tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Çok kuvvetli yağmur dalgası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27-28 Ağustos hava durumu raporu.

HAFTA SONU HAVA NASIL? (27-28 AĞUSTOS)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın( Cumartesi) Kastamonu, Karabük ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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İL İL HAVA DURUMU BİLGİSİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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KOCAELİ 22°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınlandı İstanbulda bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak Yeni yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 20°C, 33°C

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Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı yer yer çok bulutlu, bu akşam Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

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Az bulutlu

ANTALYA 23°C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 36°C

Az bulutlu

ISPARTA 15°C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeybatısı zaman zaman çok bulutlu, Eskişehir çevreleri, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

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Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınlandı İstanbulda bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak Yeni yağış uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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BOLU 15°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 21°C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 21°C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 17°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınlandı İstanbulda bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak Yeni yağış uyarısı

SAMSUN 14°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS 12°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık