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Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Premier Lig'de zirve takipçisi Manchester City deplasmanda Bournemouth'u 4-1 yendi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı haberimizde.

08:28 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yendi. Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanması planlanan ancak deprem faciası nedeniyle ertelenen maçta Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma Çotanak Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Ali Şansalan görev aldı. Giresunspor, Kayserispor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Real Madrid-Atletico Madrid maçı

İngiltere Premier Lig'de haftanın önemli maçında Manchester City, Bournemouth'u deplasmanda 4-1 yendi. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 26 Şubat 2023 Pazar maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (26 Şubat 2023 Pazar maç programı)

  1. 09:00 Mito – Iwaki Japonya J2 Ligi Bilyoner
  2. 09:00 Kashiwa Reysol – Tokyo Japonya J.League Bilyoner
  3. 12:30 Sturm Graz – St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  4. 14:00 Gagra – Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  5. 14:00 Batman Petrol – Siirt İÖİ Dostluk Maçı TRT Kurdi
  6. 14:15 Den Bosch – ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  7. 14:15 Fortuna Sittard – Feyenoord Hollanda Eredivisie Bilyoner
  8. 14:30 Bologna – Inter İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  9. 14:30 Stal Mielec – Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  10. 15:00 Lorient – Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  11. 15:00 Gais – Göteborg İsveç Kupası Bilyoner
  12. 15:00 Helsingborg – Trelleborgs İsveç Kupası Bilyoner
  13. 15:00 Norrköping – Utsiktens İsveç Kupası Bilyoner
  14. 15:00 Onsala BK – Kalmar İsveç Kupası Bilyoner
  15. 15:30 Arminia Bielefeld – Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 4
  16. 15:30 Hannover 96 – Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
  17. 15:30 St.Pauli – Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
  18. 15:30 Club Brugge – KAA Gent Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 1
  19. 16:00 Athletic Bilbao – Girona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
Ümraniyespor – Adana Demirspor maçı
  1. 16:00 Ümraniyespor – Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  2. 16:00 Ibiza – Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner
  3. 16:00 AC Horsens – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  4. 16:00 Randers – Lyngby Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  5. 16:00 Saburtalo Tiflis – Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  6. 16:15 FC Aarau – Bellinzona İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  7. 16:15 Lausanne Ouchy – Schaffhausen İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  8. 16:15 Vaduz – Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  9. 16:15 Luzern – Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  10. 16:30 Manchester Utd – Brentford İngiltere Premier Lig Ertelendi Yayın Yok
  11. 16:30 Tottenham – Chelsea İngiltere Premier Lig İçtimai TV, Bein Sports 3
  12. 16:30 Altach – WSG Tirol Avusturya Bundesliga Bilyoner
  13. 16:30 Wolfsberger – Rapid Wien Avusturya Bundesliga Bilyoner
  14. 16:30 FC Emmen – G.A. Eagles Hollanda Eredivisie Bilyoner
  15. 16:30 Vitesse – Ajax Hollanda Eredivisie Bilyoner
  16. 17:00 Salernitana – Monza İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  17. 17:00 Ajaccio – Troyes Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV
  18. 17:00 Clermont – Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
  19. 17:00 Nantes – Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  20. 17:00 Reims – Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
  21. 17:00 Jablonec – Teplice Çekya 1.Ligi Bilyoner
  22. 17:00 Sigma Olomouc – Pardubice Çekya 1.Ligi Bilyoner
  23. 17:00 Slavia Prag – Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner
  24. 17:00 Maribor – NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  25. 17:00 Wisla Plock – Pogon Szczecin Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  26. 17:00 Ionikos – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  27. 17:00 Levadiakos – Panetolikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  28. 17:00 Dinamo Zagreb – Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  29. 17:00 Varbergs – Vasteraas İsveç Kupası Bilyoner
  30. 17:15 Östersunds – AIK Stockholm İsveç Kupası Bilyoner
  31. 17:30 Freiburg – B.Leverkusen Almanya Bundesliga Idman TV, Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
  32. 18:00 Beerschot – Anderlecht U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  33. 18:00 Leuven – Antwerp Belçika Pro League Bilyoner
  34. 18:00 Glasgow Rangers – Celtic İskoçya Lig Kupası Final S Sport Plus
  35. 18:00 Kopenhag – Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  36. 18:00 Alanyaspor – Galatasaray Dostluk Maçı TV8
  37. 18:00 Al Duhail – Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Final Smart Spor HD, Spor Smart
  38. 18:15 Celta Vigo – Valladolid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
  39. 18:15 Levante – Lugo İspanya La Liga 2 Bilyoner
  40. 18:15 Real Zaragoza – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner
  41. 18:15 Ascoli – Benevento İtalya Serie B Bilyoner
  42. 18:30 Lugano – Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  43. 18:30 Servette – Winterthur İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  44. 18:30 Rio Ave – GD Chaves Portekiz Liga NOS Bilyoner
  45. 18:45 PSV – Twente Hollanda Eredivisie Bilyoner
  46. 18:45 Voluntari – Uni. Craiova Romanya Liga 1 Bilyoner
  47. 19:00 Beşiktaş – Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  48. 19:00 Salzburg – SV Ried Avusturya Bundesliga Bilyoner
  49. 19:00 Dinamo Batum – Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  50. 19:05 Monaco – Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  51. 19:30 Bayern Münih – Union Berlin Almanya Bundesliga Idman TV, Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
  52. 19:30 Zilina – Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  53. 19:30 ND Gorica – Domzale Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  54. 19:30 Slask Wroclaw – Lech Poznan Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  55. 19:30 Osijek – Varazdin Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  56. 19:30 Manchester Utd – Newcastle İngiltere Lig Kupası Final Bilyoner
  57. 19:30 Brommapojkarna – Landskrona İsveç Kupası Bilyoner
  58. 19:30 Örebro – Djurgarden İsveç Kupası Bilyoner
  59. 20:00 Udinese – Spezia İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  60. 20:00 Banik Ostrava – Hradec Kralove Çekya 1.Ligi Bilyoner
  61. 20:00 Aarhus – Silkeborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  62. 20:30 Almeria – Barcelona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
  63. 20:30 Anderlecht – Standard Liege Belçika Pro League Tivibu Spor 1
  64. 20:30 Las Palmas – Ponferradina İspanya La Liga 2 Bilyoner
  65. 20:30 Aris – Atromitos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  66. 21:00 Toluca – Atl. San Luis Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
  67. 21:00 Paços Ferreira – Boavista Portekiz Liga NOS Bilyoner
  68. 21:15 RWDM – Lierse Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  69. 21:15 Charleroi – St.Truiden Belçika Pro League Bilyoner
  70. 21:30 Arges – Steaua Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner
  71. 22:00 Santos – Corinthians Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
  72. 22:45 Milan – Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  73. 22:45 Marsilya – PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  74. 23:00 Sevilla – Osasuna İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  75. 23:00 Real Oviedo – Albacete İspanya La Liga 2 Bilyoner
  76. 23:30 Porto – Gil Vicente Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart











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