Bugün kimin maçı var?
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yendi. Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanması planlanan ancak deprem faciası nedeniyle ertelenen maçta Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma Çotanak Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Ali Şansalan görev aldı. Giresunspor, Kayserispor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'de haftanın önemli maçında Manchester City, Bournemouth'u deplasmanda 4-1 yendi. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 26 Şubat 2023 Pazar maç programı.
Bugün kimin maçı var? (26 Şubat 2023 Pazar maç programı)
- 09:00 Mito – Iwaki Japonya J2 Ligi Bilyoner
- 09:00 Kashiwa Reysol – Tokyo Japonya J.League Bilyoner
- 12:30 Sturm Graz – St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 14:00 Gagra – Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 14:00 Batman Petrol – Siirt İÖİ Dostluk Maçı TRT Kurdi
- 14:15 Den Bosch – ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 14:15 Fortuna Sittard – Feyenoord Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 14:30 Bologna – Inter İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
- 14:30 Stal Mielec – Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 15:00 Lorient – Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
- 15:00 Gais – Göteborg İsveç Kupası Bilyoner
- 15:00 Helsingborg – Trelleborgs İsveç Kupası Bilyoner
- 15:00 Norrköping – Utsiktens İsveç Kupası Bilyoner
- 15:00 Onsala BK – Kalmar İsveç Kupası Bilyoner
- 15:30 Arminia Bielefeld – Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 4
- 15:30 Hannover 96 – Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
- 15:30 St.Pauli – Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
- 15:30 Club Brugge – KAA Gent Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 1
- 16:00 Athletic Bilbao – Girona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 16:00 Ümraniyespor – Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 16:00 Ibiza – Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 16:00 AC Horsens – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 16:00 Randers – Lyngby Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 16:00 Saburtalo Tiflis – Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 16:15 FC Aarau – Bellinzona İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
- 16:15 Lausanne Ouchy – Schaffhausen İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
- 16:15 Vaduz – Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
- 16:15 Luzern – Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 16:30 Manchester Utd – Brentford İngiltere Premier Lig Ertelendi Yayın Yok
- 16:30 Tottenham – Chelsea İngiltere Premier Lig İçtimai TV, Bein Sports 3
- 16:30 Altach – WSG Tirol Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 16:30 Wolfsberger – Rapid Wien Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 16:30 FC Emmen – G.A. Eagles Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 16:30 Vitesse – Ajax Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 17:00 Salernitana – Monza İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 17:00 Ajaccio – Troyes Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV
- 17:00 Clermont – Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
- 17:00 Nantes – Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
- 17:00 Reims – Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
- 17:00 Jablonec – Teplice Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Sigma Olomouc – Pardubice Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Slavia Prag – Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Maribor – NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 17:00 Wisla Plock – Pogon Szczecin Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 17:00 Ionikos – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 17:00 Levadiakos – Panetolikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 17:00 Dinamo Zagreb – Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 17:00 Varbergs – Vasteraas İsveç Kupası Bilyoner
- 17:15 Östersunds – AIK Stockholm İsveç Kupası Bilyoner
- 17:30 Freiburg – B.Leverkusen Almanya Bundesliga Idman TV, Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
- 18:00 Beerschot – Anderlecht U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 18:00 Leuven – Antwerp Belçika Pro League Bilyoner
- 18:00 Glasgow Rangers – Celtic İskoçya Lig Kupası Final S Sport Plus
- 18:00 Kopenhag – Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 18:00 Alanyaspor – Galatasaray Dostluk Maçı TV8
- 18:00 Al Duhail – Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Final Smart Spor HD, Spor Smart
- 18:15 Celta Vigo – Valladolid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
- 18:15 Levante – Lugo İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 18:15 Real Zaragoza – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 18:15 Ascoli – Benevento İtalya Serie B Bilyoner
- 18:30 Lugano – Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 18:30 Servette – Winterthur İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 18:30 Rio Ave – GD Chaves Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 18:45 PSV – Twente Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 18:45 Voluntari – Uni. Craiova Romanya Liga 1 Bilyoner
- 19:00 Beşiktaş – Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Salzburg – SV Ried Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 19:00 Dinamo Batum – Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:05 Monaco – Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
- 19:30 Bayern Münih – Union Berlin Almanya Bundesliga Idman TV, Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
- 19:30 Zilina – Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 19:30 ND Gorica – Domzale Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 19:30 Slask Wroclaw – Lech Poznan Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 19:30 Osijek – Varazdin Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 19:30 Manchester Utd – Newcastle İngiltere Lig Kupası Final Bilyoner
- 19:30 Brommapojkarna – Landskrona İsveç Kupası Bilyoner
- 19:30 Örebro – Djurgarden İsveç Kupası Bilyoner
- 20:00 Udinese – Spezia İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 20:00 Banik Ostrava – Hradec Kralove Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 20:00 Aarhus – Silkeborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 20:30 Almeria – Barcelona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
- 20:30 Anderlecht – Standard Liege Belçika Pro League Tivibu Spor 1
- 20:30 Las Palmas – Ponferradina İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 20:30 Aris – Atromitos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 21:00 Toluca – Atl. San Luis Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
- 21:00 Paços Ferreira – Boavista Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 21:15 RWDM – Lierse Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 21:15 Charleroi – St.Truiden Belçika Pro League Bilyoner
- 21:30 Arges – Steaua Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner
- 22:00 Santos – Corinthians Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
- 22:45 Milan – Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
- 22:45 Marsilya – PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
- 23:00 Sevilla – Osasuna İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 23:00 Real Oviedo – Albacete İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 23:30 Porto – Gil Vicente Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart