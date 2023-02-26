Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yendi. Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanması planlanan ancak deprem faciası nedeniyle ertelenen maçta Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma Çotanak Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Ali Şansalan görev aldı. Giresunspor, Kayserispor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.