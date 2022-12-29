Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık Perşembe maç programı Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahalarda aldığı sonuçlarla Lig ve Avrupa'da önemli yara aldı. Corendon Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 3-1, İstanbulspor ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 29 Aralık Perşembe maç programı.

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