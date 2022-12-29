Özgün Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık Perşembe maç programı
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Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık Perşembe maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahalarda aldığı sonuçlarla Lig ve Avrupa'da önemli yara aldı. Corendon Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 3-1, İstanbulspor ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 29 Aralık Perşembe maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 29 Aralık 2022 maçları
Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 32 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise aynı başarıyı gösteremedi. Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon deplasmanda oynadığı toplam 12 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazandı. 7 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 2 maçta ise berabere kaldı. Süper Lig’in yanında, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi maçları da futbolseverlerin takibinde. Peki Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 29 Aralık Perşembe maç programı.

Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık günün maçları:

Süper Lig maç programı

  • 17.00 Sivasspor-Galatasaray beIN Sports 1
  • 17.00 Giresunspor-Gaziantep FK beIN Sports 2
  • 20.00 Beşiktaş-Adana Demir beIN Sports 1

Fransa Ligue 1 maç programı

19.00 Lorient-Montpellier beIN Sports 4

21.00 Reims-Rennes beIN Sports 4

23.00 Nice-Lens beIN Sports 5

23.00 Marsilya-Toulouse beIN Sports 4

İspanya La Liga maç programı

  • 19.00 Girona-Vallecano S Sport, CBC Sport
  • 21.15 Real Betis-Ath. Bilbao S Sport, CBC Sport
  • 23.30 Atletico Madrid-Elche S Sport

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