Bugünkü maçlar hangileri? 30 Ekim 2022 maç programı

Süper Lig'de büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de bugün Beşiktaş-Ümraniyespor maçının heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 12. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig’inde hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının açılış maçında Manchester City, Leicester City'yi 1-0 yendi. Zirve mücadelesi veren Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leicester City'ye konuk oldu. Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland, sakatlığı nedeniyle Leicester City karşısında dinlendirildi.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, De Bruyne'in 49. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 29'a çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Leicester City ise 11 puanda kaldı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 30 Ekim 2022 Pazar Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları saat kaçta, hangi kanalda canlı? İşte bugün kimin maçı var? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

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Bugün kimin maçı var 30 Ekim Pazar programı

14.30 MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR 17.00 BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR 17.00 YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR 20.00 İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE

31 Ekim Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ANTALYASPOR 20.00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GİRESUNSPOR Haftayı bay geçen takım: TRABZONSPOR

1. Lig bugün kimin maçı var?

13.30 Tuzlaspor - Keçiörengücü (Sancaktepe Şehir Stadı) 16.00 BB Erzurumspor - Eyüpspor (Kazım Karabekir Stadyumu) 19.00 Boluspor - Adanaspor (Bolu Atatürk Stadyumu)

Bugünkü maçlar hangileri

09:00 Melbourne City – Wellington Phoenix Avustralya A Ligi Bein Sports 4 12:00 Ankaragücü – Ankaraspor TFF Elit U16 Ligi Ankaragücü Youtube Bilyoner 12:30 Lafnitz – Horn Avusturya 1. Ligi Bilyoner 13:00 Slutsk – Zhodino Belarus Vysshaya Liga Bilyoner 13:00 Vanspor – Ankara Demir TFF 2. Lig Vanspor TV Youtube 13:30 Tuzlaspor – Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1 13:30 Bolnisi – Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 13:30 Gagra – Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 13:30 İskenderunspor – Kastamonuspor TFF 2. Lig İskenderunspor Youtube 14:00 Kömürspor – Kocaelispor TFF 2. Lig Yayın Yok 14:00 Edirnespor – Elazığspor TFF 3. Lig Yayın Yok 14:00 Düzcespor – Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Oxijen TV 14:00 Adıyamanspor – Kırşehirspor TFF 2. Lig Adıyaman FK Youtube 14:00 Kömürspor – Kocaelispor TFF 2. Lig Kanal Z 14:00 Iğdırspor – Eynesil Belediyespor TFF 3. Lig Iğdırspor Youtube 14:00 Ankaragücü – Eskişehirspor TFF Elit U14 Ligi Ankaragücü Youtube 14:00 Erokspor – Amedspor TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube 14:00 Bayrampaşa – Kırıkkalespor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube 14:00 Kırklarelispor – Karacabey Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube 14:15 FC Emmen – Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner 14:30 Ankaragücü – Hatayspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2 14:30 Empoli – Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2 14:30 Sturm Graz – Kapfenberg Bulls Avusturya 1. Ligi Bilyoner 14:30 KGHM Zaglebie – Cracovia Krakow Polonya Ekstraklasa Bilyoner 15:00 Auxerre – Ajaccio Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 15:00 Livingston – Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus 15:00 Shamakhi – Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 15:00 Dalkurd – Jönköpings İsveç Superettan Bilyoner 15:00 Hobro – Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner 15:00 Koge – Sonderjyske Danimarka 1. Ligi Bilyoner 15:00 FC Minsk – Dnepr Mogilev Belarus Vysshaya Liga Bilyoner 15:30 Hannover 96 – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5 15:30 Paderborn – Hamburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 15:30 Sandhausen – Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect 15:30 Anderlecht – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner 16:00 Erzurumspor – Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1 16:00 Osasuna – Valladolid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus 16:00 Ajman Club – Al Bataeh BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner 16:00 Bani Yas – Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner 16:00 Lyngby – Aarhus Danimarka Süper Ligi Bilyoner 16:00 Zalgiris Vilnius – Dziugas Telsiai Litvanya A Lyga Bilyoner 16:00 Lugo – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner 16:00 Ankaragücü – Keçiörengücü TFF Elit U15 Ligi Ankaragücü Youtube 16:15 Sion – FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner 16:15 Bellinzona – Vaduz İsviçre Challenge Ligi Bilyoner 16:30 Austria Vienna – Altach Avusturya Bundesliga Bilyoner 16:30 LASK – Wolfsberger Avusturya Bundesliga Bilyoner 16:30 PSV – NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Vole App 16:30 Twente – RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner 17:00 Beşiktaş – Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 17:00 Kayserispor – Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2 17:00 Cremonese – Udinese İtalya Serie A S Sport Plus, A Spor 17:00 Spezia – Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2 17:00 Brest – Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 17:00 Monaco – Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 17:00 Nantes – Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 17:00 Rennes – Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 17:00 Arsenal – Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 17:00 Lokomotiv Zagreb – Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner 17:00 Göteborg – Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner 17:00 Mjallby – AIK Stockholm İsveç Allsvenskan Bilyoner 17:00 Sundsvall – Sirius İsveç Allsvenskan Bilyoner 17:00 Trelleborgs – Brommapojkarna İsveç Superettan Bilyoner 17:00 O. Ljubljana – Koper Slovenya 1. Ligi Bilyoner 17:00 Slovan Bratislava – Mikulas Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner 17:00 Olympiakos – Lamia Yunanistan Süper Ligi Bilyoner 17:00 Arsenal Dzyarzhynsk – Belshina Belarus Vysshaya Liga Bilyoner 17:00 Lechia Gdansk – Stal Mielec Polonya Ekstraklasa Bilyoner 17:00 Bohemians – Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner 17:00 Brno – Slovan Liberec Çekya 1.Ligi Bilyoner 17:00 Teplice – Sigma Olomouc Çekya 1.Ligi Bilyoner 17:30 Union Berlin – Monchengladbach Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 17:30 Levadiakos – Atromitos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner 18:00 Seraing – St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner 18:00 Ross Country – Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner 18:00 Silkeborg – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner 18:00 RWDM – Lierse Belçika 1. B Ligi Bilyoner 18:00 24 Erzincanspor – Bursaspor TFF 2. Lig Anagold 24Erzincanspor YouTube 18:00 Dinamo Kiev – Kryvbas Ukrayna Premier Ligi Dinamo TV Youtube 18:15 Real Madrid – Girona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus 18:15 Perugia – Cittadella İtalya Serie B Bilyoner 18:15 Malaga – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner 18:30 Sabah Bakü – Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 18:30 Boavista – Vizela Portekiz Liga NOS Bilyoner 18:30 Portimonense – Estoril Portekiz Liga NOS Bilyoner 18:30 Winterthur – St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner 18:30 Young Boys – Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner 18:30 Huachipato – Universidad de Chile Şili Primera Ligi Bilyoner 18:45 AZ Alkmaar – Volendam Hollanda Eredivisie Vole App 18:55 FK Panevezys – Hegelmann Litauen Litvanya A Lyga Bilyoner 19:00 Boluspor – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1 19:00 Ispartaspor – Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Yayın Yok 19:00 24 Erzincanspor – Bursaspor TFF 2. Lig Yayın Yok 19:00 Eskişehirspor – Yomraspor TFF 3. Lig Yayın Yok 19:00 Sturm Graz – SV Ried Avusturya Bundesliga Bilyoner 19:00 Al Sharjah – Al Wahda BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner 19:00 Neman – Gomel Belarus Vysshaya Liga Bilyoner 19:00 Kristiansund – Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Lilleström – Odds BK Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Rosenborg – Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Sandefjord – Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Tromsö – Jerv Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Balıkesirspor – Uşakspor TFF 2. Lig Balıkesirspor Youtube 1 9:05 Lorient – Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 19:15 Manchester Utd – West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 19:15 UTA Arad – Arges Romanya Liga 1 Bilyoner 19:30 Schalke 04 – Freiburg Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 3 19:30 ND Gorica – Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner 19:30 Hammarby – Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner 19:30 Varbergs – Malmö İsveç Allsvenskan Bilyoner 19:30 Mura – Bravo Slovenya 1. Ligi Bilyoner 19:30 Lech Poznan – Rakow Czestochowa Polonya Ekstraklasa Bilyoner 19:30 Krasnodar – Zenit Rusya Premier Lig Rusya PL Youtube 20:00 İstanbulspor – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Lazio – Salernitana İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport 20:00 Brondby IF – Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner 20:00 Banska Bystrica – Dunajska Streda Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner 20:00 Sparta Prag – Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner 20:30 Athletic Bilbao – Villarreal İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus 20:30 Leuven – KAA Gent Belçika Pro League Bilyoner 20:30 AEK – PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner 20:30 Cartagena – Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner 21:00 Casa Pia – Rio Ave Portekiz Liga NOS Bilyoner 21:00 Viking – Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 21:00 Everton DV – Antofagasta Şili Primera Ligi Bilyoner 21:00 Deportes La Serena – Calera Şili Primera Ligi Bilyoner 21:00 Union Espanola – Coquimbo Unido Şili Primera Ligi Bilyoner 21:30 Köln – Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 21:30 Aris – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner 22:00 Liverpool Monterrey – Nacional Uruguay Premier Ligi Bilyoner 22:00 Rapid Bükreş – CFR Cluj Romanya Liga 1 Bilyoner 22:00 Shamrock Rovers – Derry City İrlanda Premier Ligi Bilyoner 22:00 Waasland Beveren – Genk U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner 22:00 Los Angeles FC – Austin FC MLS Bilyoner 22:45 Torino – Milan İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport 22:45 Lyon – Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 5 23:00 Real Sociedad – Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus 23:00 Charleroi – Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 3 23:00 Alianze Lima – ADT Tarma Peru Primera-Apertura Bilyoner 23:00 FC Carlos Stein – Deportivo Binacional Peru Primera-Apertura Bilyoner 23:00 Melgar – Alianza Atl. Peru Primera-Apertura Bilyoner 23:00 Sporting Cristal – Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner 23:00 San Martin – Cienciano Peru Primera-Apertura Bilyoner 23:00 Guairena – Guarani Paraguay 1. Ligi – Apertura Bilyoner 23:00 Albacete – Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner 23:30 Gil Vicente – Braga Portekiz Liga NOS Bilyoner 23:30 Colo Colo – O’Higgins Şili Primera Ligi Bilyoner

Basketbol maçları bugünkü programı

- Erkekler Süper Ligi

13.00 Aliağa Petkim Spor - Frutti Extra Bursaspor 15.30 Darüşşafaka - Galatasaray Nef 18.00 Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji

- Kadınlar Süper Ligi

13.00 Botaş - Antalya 07 14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray 14.30 Ormanspor - Kayseri Basket 15.00 Rize Belediyespor - Nesibe Aydın 16.00 Ç.B.K - Uludağ Basket

Voleybol maç programı

- Efeler Ligi

15.30 Tokat Bld. Plevne - Halkbank 17.30 Arkas Spor - Bankkar

ÖZGÜN Alanyaspor 2-0 Gaziantep maç özeti ve golleri

ÖZGÜN ÖZET | Leicester City-Manchester City: 0-1