Özgün Bugünkü maçlar hangileri? 30 Ekim 2022 maç programı
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Bugünkü maçlar hangileri? 30 Ekim 2022 maç programı

Bugünkü maçların İstanbulspor Fenerbahçe maçı olacak. Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yı konuk eden Alanyaspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın ligde konuğu Ümraniyespor olurken, Fenerbahçe, ise İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Dün oynanan maçlarda Arabam.com Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının açılış maçında Manchester City, Leicester City'yi 1-0 yendi. Peki 30 Ekim Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 30 Ekim 2022 maçları
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar saat kaçta?

Süper Lig'de büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de bugün Beşiktaş-Ümraniyespor maçının heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 12. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig’inde hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının açılış maçında Manchester City, Leicester City'yi 1-0 yendi. Zirve mücadelesi veren Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leicester City'ye konuk oldu. Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland, sakatlığı nedeniyle Leicester City karşısında dinlendirildi.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, De Bruyne'in 49. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 29'a çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Leicester City ise 11 puanda kaldı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 30 Ekim 2022 Pazar Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları saat kaçta, hangi kanalda canlı? İşte bugün kimin maçı var? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

Bugün kimin maçı var 30 Ekim Pazar programı

  1. 14.30 MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR
  2. 17.00 BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR
  3. 17.00 YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR
  4. 20.00 İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE

31 Ekim Pazartesi hangi maçlar var?

  1. 20.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ANTALYASPOR 20.00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GİRESUNSPOR
  2. Haftayı bay geçen takım: TRABZONSPOR

1. Lig bugün kimin maçı var?

  1. 13.30 Tuzlaspor - Keçiörengücü (Sancaktepe Şehir Stadı)
  2. 16.00 BB Erzurumspor - Eyüpspor (Kazım Karabekir Stadyumu)
  3. 19.00 Boluspor - Adanaspor (Bolu Atatürk Stadyumu)

Bugünkü maçlar hangileri

  1. 09:00 Melbourne City – Wellington Phoenix Avustralya A Ligi Bein Sports 4
  2. 12:00 Ankaragücü – Ankaraspor TFF Elit U16 Ligi Ankaragücü Youtube Bilyoner
  3. 12:30 Lafnitz – Horn Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  4. 13:00 Slutsk – Zhodino Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
  5. 13:00 Vanspor – Ankara Demir TFF 2. Lig Vanspor TV Youtube
  6. 13:30 Tuzlaspor – Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
  7. 13:30 Bolnisi – Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  8. 13:30 Gagra – Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  9. 13:30 İskenderunspor – Kastamonuspor TFF 2. Lig İskenderunspor Youtube
  10. 14:00 Kömürspor – Kocaelispor TFF 2. Lig Yayın Yok
  11. 14:00 Edirnespor – Elazığspor TFF 3. Lig Yayın Yok
  12. 14:00 Düzcespor – Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Oxijen TV
  13. 14:00 Adıyamanspor – Kırşehirspor TFF 2. Lig Adıyaman FK Youtube
  14. 14:00 Kömürspor – Kocaelispor TFF 2. Lig Kanal Z
  15. 14:00 Iğdırspor – Eynesil Belediyespor TFF 3. Lig Iğdırspor Youtube
  16. 14:00 Ankaragücü – Eskişehirspor TFF Elit U14 Ligi Ankaragücü Youtube
  17. 14:00 Erokspor – Amedspor TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  18. 14:00 Bayrampaşa – Kırıkkalespor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  19. 14:00 Kırklarelispor – Karacabey Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  20. 14:15 FC Emmen – Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner
  21. 14:30 Ankaragücü – Hatayspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  22. 14:30 Empoli – Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  23. 14:30 Sturm Graz – Kapfenberg Bulls Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  24. 14:30 KGHM Zaglebie – Cracovia Krakow Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  25. 15:00 Auxerre – Ajaccio Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
  26. 15:00 Livingston – Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus
  27. 15:00 Shamakhi – Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  28. 15:00 Dalkurd – Jönköpings İsveç Superettan Bilyoner
  29. 15:00 Hobro – Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  30. 15:00 Koge – Sonderjyske Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  31. 15:00 FC Minsk – Dnepr Mogilev Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
  32. 15:30 Hannover 96 – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5
  33. 15:30 Paderborn – Hamburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
  34. 15:30 Sandhausen – Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect
  35. 15:30 Anderlecht – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner
  36. 16:00 Erzurumspor – Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
  37. 16:00 Osasuna – Valladolid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  38. 16:00 Ajman Club – Al Bataeh BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  39. 16:00 Bani Yas – Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  40. 16:00 Lyngby – Aarhus Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  41. 16:00 Zalgiris Vilnius – Dziugas Telsiai Litvanya A Lyga Bilyoner
  42. 16:00 Lugo – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner
  43. 16:00 Ankaragücü – Keçiörengücü TFF Elit U15 Ligi Ankaragücü Youtube
  44. 16:15 Sion – FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  45. 16:15 Bellinzona – Vaduz İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  46. 16:30 Austria Vienna – Altach Avusturya Bundesliga Bilyoner
  47. 16:30 LASK – Wolfsberger Avusturya Bundesliga Bilyoner
  48. 16:30 PSV – NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Vole App
  49. 16:30 Twente – RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner
  50. 17:00 Beşiktaş – Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  51. 17:00 Kayserispor – Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  52. 17:00 Cremonese – Udinese İtalya Serie A S Sport Plus, A Spor
  53. 17:00 Spezia – Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  54. 17:00 Brest – Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
  55. 17:00 Monaco – Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
  56. 17:00 Nantes – Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
  57. 17:00 Rennes – Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
  58. 17:00 Arsenal – Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  59. 17:00 Lokomotiv Zagreb – Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  60. 17:00 Göteborg – Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner
  61. 17:00 Mjallby – AIK Stockholm İsveç Allsvenskan Bilyoner
  62. 17:00 Sundsvall – Sirius İsveç Allsvenskan Bilyoner
  63. 17:00 Trelleborgs – Brommapojkarna İsveç Superettan Bilyoner
  64. 17:00 O. Ljubljana – Koper Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  65. 17:00 Slovan Bratislava – Mikulas Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  66. 17:00 Olympiakos – Lamia Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  67. 17:00 Arsenal Dzyarzhynsk – Belshina Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
  68. 17:00 Lechia Gdansk – Stal Mielec Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  69. 17:00 Bohemians – Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner
  70. 17:00 Brno – Slovan Liberec Çekya 1.Ligi Bilyoner
  71. 17:00 Teplice – Sigma Olomouc Çekya 1.Ligi Bilyoner
  72. 17:30 Union Berlin – Monchengladbach Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
  73. 17:30 Levadiakos – Atromitos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  74. 18:00 Seraing – St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner
  75. 18:00 Ross Country – Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner
  76. 18:00 Silkeborg – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  77. 18:00 RWDM – Lierse Belçika 1. B Ligi Bilyoner 18:00 24 Erzincanspor – Bursaspor TFF 2. Lig Anagold 24Erzincanspor YouTube
  78. 18:00 Dinamo Kiev – Kryvbas Ukrayna Premier Ligi Dinamo TV Youtube
  79. 18:15 Real Madrid – Girona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  80. 18:15 Perugia – Cittadella İtalya Serie B Bilyoner
  81. 18:15 Malaga – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner
  82. 18:30 Sabah Bakü – Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  83. 18:30 Boavista – Vizela Portekiz Liga NOS Bilyoner
  84. 18:30 Portimonense – Estoril Portekiz Liga NOS Bilyoner
  85. 18:30 Winterthur – St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  86. 18:30 Young Boys – Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  87. 18:30 Huachipato – Universidad de Chile Şili Primera Ligi Bilyoner
  88. 18:45 AZ Alkmaar – Volendam Hollanda Eredivisie Vole App
  89. 18:55 FK Panevezys – Hegelmann Litauen Litvanya A Lyga Bilyoner 19:00 Boluspor – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
  90. 19:00 Ispartaspor – Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  91. 19:00 24 Erzincanspor – Bursaspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  92. 19:00 Eskişehirspor – Yomraspor TFF 3. Lig Yayın Yok
  93. 19:00 Sturm Graz – SV Ried Avusturya Bundesliga Bilyoner
  94. 19:00 Al Sharjah – Al Wahda BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  95. 19:00 Neman – Gomel Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
  96. 19:00 Kristiansund – Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  97. 19:00 Lilleström – Odds BK Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  98. 19:00 Rosenborg – Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  99. 19:00 Sandefjord – Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  100. 19:00 Tromsö – Jerv Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  101. 19:00 Balıkesirspor – Uşakspor TFF 2. Lig Balıkesirspor Youtube 1
  102. 9:05 Lorient – Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
  103. 19:15 Manchester Utd – West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  104. 19:15 UTA Arad – Arges Romanya Liga 1 Bilyoner
  105. 19:30 Schalke 04 – Freiburg Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 3
  106. 19:30 ND Gorica – Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  107. 19:30 Hammarby – Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner
  108. 19:30 Varbergs – Malmö İsveç Allsvenskan Bilyoner
  109. 19:30 Mura – Bravo Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  110. 19:30 Lech Poznan – Rakow Czestochowa Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  111. 19:30 Krasnodar – Zenit Rusya Premier Lig Rusya PL Youtube
  112. 20:00 İstanbulspor – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  113. 20:00 Lazio – Salernitana İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  114. 20:00 Brondby IF – Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  115. 20:00 Banska Bystrica – Dunajska Streda Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  116. 20:00 Sparta Prag – Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner
  117. 20:30 Athletic Bilbao – Villarreal İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  118. 20:30 Leuven – KAA Gent Belçika Pro League Bilyoner
  119. 20:30 AEK – PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  120. 20:30 Cartagena – Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner
  121. 21:00 Casa Pia – Rio Ave Portekiz Liga NOS Bilyoner
  122. 21:00 Viking – Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  123. 21:00 Everton DV – Antofagasta Şili Primera Ligi Bilyoner
  124. 21:00 Deportes La Serena – Calera Şili Primera Ligi Bilyoner
  125. 21:00 Union Espanola – Coquimbo Unido Şili Primera Ligi Bilyoner
  126. 21:30 Köln – Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
  127. 21:30 Aris – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  128. 22:00 Liverpool Monterrey – Nacional Uruguay Premier Ligi Bilyoner 22:00 Rapid Bükreş – CFR Cluj Romanya Liga 1 Bilyoner
  129. 22:00 Shamrock Rovers – Derry City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  130. 22:00 Waasland Beveren – Genk U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner 22:00 Los Angeles FC – Austin FC MLS Bilyoner
  131. 22:45 Torino – Milan İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport 22:45 Lyon – Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  132. 23:00 Real Sociedad – Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus
  133. 23:00 Charleroi – Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 3
  134. 23:00 Alianze Lima – ADT Tarma Peru Primera-Apertura Bilyoner
  135. 23:00 FC Carlos Stein – Deportivo Binacional Peru Primera-Apertura Bilyoner
  136. 23:00 Melgar – Alianza Atl. Peru Primera-Apertura Bilyoner
  137. 23:00 Sporting Cristal – Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner
  138. 23:00 San Martin – Cienciano Peru Primera-Apertura Bilyoner
  139. 23:00 Guairena – Guarani Paraguay 1. Ligi – Apertura Bilyoner
  140. 23:00 Albacete – Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner
  141. 23:30 Gil Vicente – Braga Portekiz Liga NOS Bilyoner
  142. 23:30 Colo Colo – O’Higgins Şili Primera Ligi Bilyoner

Basketbol maçları bugünkü programı

- Erkekler Süper Ligi

  1. 13.00 Aliağa Petkim Spor - Frutti Extra Bursaspor
  2. 15.30 Darüşşafaka - Galatasaray Nef
  3. 18.00 Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji

- Kadınlar Süper Ligi

  1. 13.00 Botaş - Antalya 07
  2. 14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray
  3. 14.30 Ormanspor - Kayseri Basket
  4. 15.00 Rize Belediyespor - Nesibe Aydın
  5. 16.00 Ç.B.K - Uludağ Basket

Voleybol maç programı

- Efeler Ligi

  1. 15.30 Tokat Bld. Plevne - Halkbank
  2. 17.30 Arkas Spor - Bankkar

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