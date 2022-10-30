Bugünkü maçlar hangileri? 30 Ekim 2022 maç programı

Süper Lig'de büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de bugün Beşiktaş-Ümraniyespor maçının heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 12. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig’inde hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı.
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının açılış maçında Manchester City, Leicester City'yi 1-0 yendi. Zirve mücadelesi veren Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leicester City'ye konuk oldu. Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland, sakatlığı nedeniyle Leicester City karşısında dinlendirildi.
Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, De Bruyne'in 49. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 29'a çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Leicester City ise 11 puanda kaldı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 30 Ekim 2022 Pazar Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları saat kaçta, hangi kanalda canlı? İşte bugün kimin maçı var? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.
Bugün kimin maçı var 30 Ekim Pazar programı
- 14.30 MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR
- 17.00 BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR
- 17.00 YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR
- 20.00 İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE
31 Ekim Pazartesi hangi maçlar var?
- 20.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ANTALYASPOR 20.00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GİRESUNSPOR
- Haftayı bay geçen takım: TRABZONSPOR
1. Lig bugün kimin maçı var?
- 13.30 Tuzlaspor - Keçiörengücü (Sancaktepe Şehir Stadı)
- 16.00 BB Erzurumspor - Eyüpspor (Kazım Karabekir Stadyumu)
- 19.00 Boluspor - Adanaspor (Bolu Atatürk Stadyumu)
Bugünkü maçlar hangileri
- 09:00 Melbourne City – Wellington Phoenix Avustralya A Ligi Bein Sports 4
- 12:00 Ankaragücü – Ankaraspor TFF Elit U16 Ligi Ankaragücü Youtube Bilyoner
- 12:30 Lafnitz – Horn Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 13:00 Slutsk – Zhodino Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
- 13:00 Vanspor – Ankara Demir TFF 2. Lig Vanspor TV Youtube
- 13:30 Tuzlaspor – Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 13:30 Bolnisi – Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 13:30 Gagra – Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 13:30 İskenderunspor – Kastamonuspor TFF 2. Lig İskenderunspor Youtube
- 14:00 Kömürspor – Kocaelispor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Edirnespor – Elazığspor TFF 3. Lig Yayın Yok
- 14:00 Düzcespor – Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Oxijen TV
- 14:00 Adıyamanspor – Kırşehirspor TFF 2. Lig Adıyaman FK Youtube
- 14:00 Kömürspor – Kocaelispor TFF 2. Lig Kanal Z
- 14:00 Iğdırspor – Eynesil Belediyespor TFF 3. Lig Iğdırspor Youtube
- 14:00 Ankaragücü – Eskişehirspor TFF Elit U14 Ligi Ankaragücü Youtube
- 14:00 Erokspor – Amedspor TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
- 14:00 Bayrampaşa – Kırıkkalespor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
- 14:00 Kırklarelispor – Karacabey Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
- 14:15 FC Emmen – Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 14:30 Ankaragücü – Hatayspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 14:30 Empoli – Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 14:30 Sturm Graz – Kapfenberg Bulls Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 14:30 KGHM Zaglebie – Cracovia Krakow Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 15:00 Auxerre – Ajaccio Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
- 15:00 Livingston – Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus
- 15:00 Shamakhi – Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 15:00 Dalkurd – Jönköpings İsveç Superettan Bilyoner
- 15:00 Hobro – Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 15:00 Koge – Sonderjyske Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 15:00 FC Minsk – Dnepr Mogilev Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
- 15:30 Hannover 96 – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5
- 15:30 Paderborn – Hamburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
- 15:30 Sandhausen – Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect
- 15:30 Anderlecht – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner
- 16:00 Erzurumspor – Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 16:00 Osasuna – Valladolid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 16:00 Ajman Club – Al Bataeh BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 16:00 Bani Yas – Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 16:00 Lyngby – Aarhus Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 16:00 Zalgiris Vilnius – Dziugas Telsiai Litvanya A Lyga Bilyoner
- 16:00 Lugo – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 16:00 Ankaragücü – Keçiörengücü TFF Elit U15 Ligi Ankaragücü Youtube
- 16:15 Sion – FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 16:15 Bellinzona – Vaduz İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
- 16:30 Austria Vienna – Altach Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 16:30 LASK – Wolfsberger Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 16:30 PSV – NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Vole App
- 16:30 Twente – RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 17:00 Beşiktaş – Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 17:00 Kayserispor – Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 17:00 Cremonese – Udinese İtalya Serie A S Sport Plus, A Spor
- 17:00 Spezia – Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 17:00 Brest – Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
- 17:00 Monaco – Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
- 17:00 Nantes – Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
- 17:00 Rennes – Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
- 17:00 Arsenal – Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 17:00 Lokomotiv Zagreb – Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 17:00 Göteborg – Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 17:00 Mjallby – AIK Stockholm İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 17:00 Sundsvall – Sirius İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 17:00 Trelleborgs – Brommapojkarna İsveç Superettan Bilyoner
- 17:00 O. Ljubljana – Koper Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 17:00 Slovan Bratislava – Mikulas Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 17:00 Olympiakos – Lamia Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 17:00 Arsenal Dzyarzhynsk – Belshina Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
- 17:00 Lechia Gdansk – Stal Mielec Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 17:00 Bohemians – Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Brno – Slovan Liberec Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Teplice – Sigma Olomouc Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:30 Union Berlin – Monchengladbach Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
- 17:30 Levadiakos – Atromitos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 18:00 Seraing – St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner
- 18:00 Ross Country – Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner
- 18:00 Silkeborg – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 18:00 RWDM – Lierse Belçika 1. B Ligi Bilyoner 18:00 24 Erzincanspor – Bursaspor TFF 2. Lig Anagold 24Erzincanspor YouTube
- 18:00 Dinamo Kiev – Kryvbas Ukrayna Premier Ligi Dinamo TV Youtube
- 18:15 Real Madrid – Girona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 18:15 Perugia – Cittadella İtalya Serie B Bilyoner
- 18:15 Malaga – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 18:30 Sabah Bakü – Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 18:30 Boavista – Vizela Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 18:30 Portimonense – Estoril Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 18:30 Winterthur – St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 18:30 Young Boys – Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 18:30 Huachipato – Universidad de Chile Şili Primera Ligi Bilyoner
- 18:45 AZ Alkmaar – Volendam Hollanda Eredivisie Vole App
- 18:55 FK Panevezys – Hegelmann Litauen Litvanya A Lyga Bilyoner 19:00 Boluspor – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 19:00 Ispartaspor – Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 19:00 24 Erzincanspor – Bursaspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 19:00 Eskişehirspor – Yomraspor TFF 3. Lig Yayın Yok
- 19:00 Sturm Graz – SV Ried Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 19:00 Al Sharjah – Al Wahda BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 19:00 Neman – Gomel Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
- 19:00 Kristiansund – Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Lilleström – Odds BK Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Rosenborg – Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Sandefjord – Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Tromsö – Jerv Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Balıkesirspor – Uşakspor TFF 2. Lig Balıkesirspor Youtube 1
- 9:05 Lorient – Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
- 19:15 Manchester Utd – West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 19:15 UTA Arad – Arges Romanya Liga 1 Bilyoner
- 19:30 Schalke 04 – Freiburg Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 3
- 19:30 ND Gorica – Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 19:30 Hammarby – Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 19:30 Varbergs – Malmö İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 19:30 Mura – Bravo Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 19:30 Lech Poznan – Rakow Czestochowa Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 19:30 Krasnodar – Zenit Rusya Premier Lig Rusya PL Youtube
- 20:00 İstanbulspor – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Lazio – Salernitana İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
- 20:00 Brondby IF – Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 20:00 Banska Bystrica – Dunajska Streda Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 20:00 Sparta Prag – Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 20:30 Athletic Bilbao – Villarreal İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 20:30 Leuven – KAA Gent Belçika Pro League Bilyoner
- 20:30 AEK – PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 20:30 Cartagena – Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 21:00 Casa Pia – Rio Ave Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 21:00 Viking – Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 21:00 Everton DV – Antofagasta Şili Primera Ligi Bilyoner
- 21:00 Deportes La Serena – Calera Şili Primera Ligi Bilyoner
- 21:00 Union Espanola – Coquimbo Unido Şili Primera Ligi Bilyoner
- 21:30 Köln – Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
- 21:30 Aris – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 22:00 Liverpool Monterrey – Nacional Uruguay Premier Ligi Bilyoner 22:00 Rapid Bükreş – CFR Cluj Romanya Liga 1 Bilyoner
- 22:00 Shamrock Rovers – Derry City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:00 Waasland Beveren – Genk U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner 22:00 Los Angeles FC – Austin FC MLS Bilyoner
- 22:45 Torino – Milan İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport 22:45 Lyon – Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
- 23:00 Real Sociedad – Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus
- 23:00 Charleroi – Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 3
- 23:00 Alianze Lima – ADT Tarma Peru Primera-Apertura Bilyoner
- 23:00 FC Carlos Stein – Deportivo Binacional Peru Primera-Apertura Bilyoner
- 23:00 Melgar – Alianza Atl. Peru Primera-Apertura Bilyoner
- 23:00 Sporting Cristal – Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner
- 23:00 San Martin – Cienciano Peru Primera-Apertura Bilyoner
- 23:00 Guairena – Guarani Paraguay 1. Ligi – Apertura Bilyoner
- 23:00 Albacete – Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 23:30 Gil Vicente – Braga Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 23:30 Colo Colo – O’Higgins Şili Primera Ligi Bilyoner
Basketbol maçları bugünkü programı
- Erkekler Süper Ligi
- 13.00 Aliağa Petkim Spor - Frutti Extra Bursaspor
- 15.30 Darüşşafaka - Galatasaray Nef
- 18.00 Anadolu Efes - Bahçeşehir Koleji
- Kadınlar Süper Ligi
- 13.00 Botaş - Antalya 07
- 14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray
- 14.30 Ormanspor - Kayseri Basket
- 15.00 Rize Belediyespor - Nesibe Aydın
- 16.00 Ç.B.K - Uludağ Basket
Voleybol maç programı
- Efeler Ligi
- 15.30 Tokat Bld. Plevne - Halkbank
- 17.30 Arkas Spor - Bankkar