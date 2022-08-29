Bugün maç saat kaçta hangi kanalda? 29 Ağustos 2022 maç programı

Süper Lig başta olmak üzere Avrupa maçları sporseverlerin gündeminde. Süper Lig’de derbi heyecanı vardı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 0-0 berabere kalırken, Kayserispor, Giresunspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Süper Lig maçlarının yanıda Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarını yakından takip eden futbolseverler haftanın ilk gününde ekranlara gelecek maçları merak ediyor. Bugün kimin maçı var, hangi kanalda 29 Ağustos 2022? Bugün hangi maçlar var saat kaçta? sorusunun cevabı haberimizde okuyabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos Pazartesi
19.15 Konyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
21.00 Cadiz-Athletic Bilbao S Sport
21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor TRT Spor / beIN Sports 2
21.45 Beşiktaş-Sivasspor beIN Sports 1
23.00 Valencia-Atletico Madrid S Sport
30 Ağustos Salı kimin maçı var?
19.30 Sassuolo-Milan S Sport
21.45 Roma-Monza S Sport
21.45 Inter-Cremonese S Sport 2
31 Ağustos Çarşamba hangi maçlar saat kaçta?
03.30 Atletico PR-Palmerias S Sport
19.30 Sampdoria-Lazio S Sport 2
19.30 Udinese-Fiorentina S Sport
21.45 Juventus-Spezia S Sport
21.45 Napoli-Lecce S Sport 2
1 Eylül Perşembe kimin maçı var?
03.30 Velez-Flamengo S Sport
03.30 Independiente-Melgar S Sport 2
21.45 Atalanta-Torino S Sport 2
2 Eylül Cuma günkü maçlar hangileri?
03.30 Atletico Goanense-Sao Paulo S Sport
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği TRT Spor / beIN Max 1
21.00 Ümraniyespor-Trabzonspor beIN Sports 1
22.00 Celta Vigo-Cadiz S Sport
3 Eylül Cumartesi kimin maçı var maçlar saat kaçta?
16.00 Fiorentina-Juventus S Sport 2
16.30 Bodrumspor-Eyüpspor TRT Avaz / beIN Max 2
16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor TRT Spor / beIN Max 1
17.15 Real Madrid-Real Betis S Sport
19.00 Milan-Inter S Sport 2
19.15 Sivasspor-Karagümrük beIN Sports 2
19.15 Başakşehir-Alanyaspor beIN Sports 1
19.30 Real Sociedad-Atletico Madrid S Sport
20.00 Y.Malatyaspor-Ç.Rizespor TRT Spor / beIN Max 1
21.45 Lazio-Napoli S Sport 2
21.45 Fenerbahçe-Kayserispor beIN Sports 1
21.45 Giresunspor-Konyaspor beIN Sports 2
22.00 Sevilla-Barcelona S Sport
4 Eylül Pazar hangi maçlar var, kimin maçı bugün?
16.30 Pendikspor-Boluspor TRT Avaz / beIN Max 2
16.30 Keçiörengücü-Sakaryaspor TRT Spor / beIN Max 1
17.15 Athletic Bilbao-Espanyol S Sport
19.15 Hatayspor-Adana Demirspor beIN Sports 1
19.30 Villarreal-Elche S Sport
20.00 Adanaspor-Altay TRT Spor / beIN Max 1
20.00 Denizlispor-Bandırmaspor TRT Avaz / beIN Max 2
21.45 Antalyaspor-Kasımpaşa beIN Sports 2
21.45 Udinese-Roma S Sport 2
21.45 Ankaragücü-Beşiktaş beIN Sports 1
22.00 Valencia-Getafe S Sport