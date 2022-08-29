Bugün maç saat kaçta hangi kanalda? 29 Ağustos 2022 maç programı Süper Lig’in 4. haftası derbiye sahne oldu. Ezeli rakipler Trabzonspor ile Galatasaray 3 puanı kapmak için kozlarını paylaştı. Trabzonspor ile Galatasaray kapışması 0-0 berabere kaldı. Giresunspor, ise konuk olduğu Yukatel Kayserispor’a 3-0 yenildi. Futbolseverler bir yandan da bugünkü maçların araştırmasını yapıyor. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 29 Ağustos 2022 Pazartesi maç programı.

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