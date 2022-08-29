Özgün Bugün maç saat kaçta hangi kanalda? 29 Ağustos 2022 maç programı
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Bugün maç saat kaçta hangi kanalda? 29 Ağustos 2022 maç programı

Süper Lig’in 4. haftası derbiye sahne oldu. Ezeli rakipler Trabzonspor ile Galatasaray 3 puanı kapmak için kozlarını paylaştı. Trabzonspor ile Galatasaray kapışması 0-0 berabere kaldı. Giresunspor, ise konuk olduğu Yukatel Kayserispor’a 3-0 yenildi. Futbolseverler bir yandan da bugünkü maçların araştırmasını yapıyor. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 29 Ağustos 2022 Pazartesi maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı? 29 Ağustos maçları
Bugün kimin maçı var hangi maçlar var?

Süper Lig başta olmak üzere Avrupa maçları sporseverlerin gündeminde. Süper Lig’de derbi heyecanı vardı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 0-0 berabere kalırken, Kayserispor, Giresunspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Süper Lig maçlarının yanıda Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarını yakından takip eden futbolseverler haftanın ilk gününde ekranlara gelecek maçları merak ediyor. Bugün kimin maçı var, hangi kanalda 29 Ağustos 2022? Bugün hangi maçlar var saat kaçta? sorusunun cevabı haberimizde okuyabilirsiniz.

Bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos Pazartesi

19.15 Konyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

21.00 Cadiz-Athletic Bilbao S Sport

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor TRT Spor / beIN Sports 2

21.45 Beşiktaş-Sivasspor beIN Sports 1

23.00 Valencia-Atletico Madrid S Sport

30 Ağustos Salı kimin maçı var?

19.30 Sassuolo-Milan S Sport

21.45 Roma-Monza S Sport

21.45 Inter-Cremonese S Sport 2

31 Ağustos Çarşamba hangi maçlar saat kaçta?

03.30 Atletico PR-Palmerias S Sport

19.30 Sampdoria-Lazio S Sport 2

19.30 Udinese-Fiorentina S Sport

21.45 Juventus-Spezia S Sport

21.45 Napoli-Lecce S Sport 2

1 Eylül Perşembe kimin maçı var?

03.30 Velez-Flamengo S Sport

03.30 Independiente-Melgar S Sport 2

21.45 Atalanta-Torino S Sport 2

2 Eylül Cuma günkü maçlar hangileri?

03.30 Atletico Goanense-Sao Paulo S Sport

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği TRT Spor / beIN Max 1

21.00 Ümraniyespor-Trabzonspor beIN Sports 1

22.00 Celta Vigo-Cadiz S Sport

3 Eylül Cumartesi kimin maçı var maçlar saat kaçta?

16.00 Fiorentina-Juventus S Sport 2

16.30 Bodrumspor-Eyüpspor TRT Avaz / beIN Max 2

16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor TRT Spor / beIN Max 1

17.15 Real Madrid-Real Betis S Sport

19.00 Milan-Inter S Sport 2

19.15 Sivasspor-Karagümrük beIN Sports 2

19.15 Başakşehir-Alanyaspor beIN Sports 1

19.30 Real Sociedad-Atletico Madrid S Sport

20.00 Y.Malatyaspor-Ç.Rizespor TRT Spor / beIN Max 1

21.45 Lazio-Napoli S Sport 2

21.45 Fenerbahçe-Kayserispor beIN Sports 1

21.45 Giresunspor-Konyaspor beIN Sports 2

22.00 Sevilla-Barcelona S Sport

4 Eylül Pazar hangi maçlar var, kimin maçı bugün?

16.30 Pendikspor-Boluspor TRT Avaz / beIN Max 2

16.30 Keçiörengücü-Sakaryaspor TRT Spor / beIN Max 1

17.15 Athletic Bilbao-Espanyol S Sport

19.15 Hatayspor-Adana Demirspor beIN Sports 1

19.30 Villarreal-Elche S Sport

20.00 Adanaspor-Altay TRT Spor / beIN Max 1

20.00 Denizlispor-Bandırmaspor TRT Avaz / beIN Max 2

21.45 Antalyaspor-Kasımpaşa beIN Sports 2

21.45 Udinese-Roma S Sport 2

21.45 Ankaragücü-Beşiktaş beIN Sports 1

22.00 Valencia-Getafe S Sport
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