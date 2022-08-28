Bugünkü maçlar saat kaçta? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A Ligi 28 Ağustos Pazar maç programı

Futbolda heyecan hız kesmeden devam ediyor. 27 Ağustos 2022 günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler haliyle bugün maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Bugünkü maçlar programına haberimizde yer verdik.
Bugün kimin maçı var?
17.00 Bodrumspor-Adanaspor beIN Max 2
17.00 Bandırmaspor-Göztepe TRT Spor
18.30 Getafe-Villarreal S Sport
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor TRT Spor
19.15 Kasımpaşa-Hatayspor beIN Sports 1
19.15 Kayserispor-Giresunspor beIN Sports 2
19.30 Verona-Atalanta S Sport 2
20.30 Barcelona-Valladolid S Sport
21.45 Fiorentina-Napoli S Sport 2
21.45 Trabzonspor-Galatasaray beIN Sports 1
21.45 Altay-Keçiörengücü TRT Spor
23.00 Espanyol-Real Madrid S Sport