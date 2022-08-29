29 Ağustos Pazartesi noterler çalışıyor mu, yarım gün mü çalışıyor?

30 Ağustos resmi tatilinde noterlerin açık olup olmayacağı merak konusu olarak “Bugün noter açık mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 29 Ağustos bugün noterler açık mı sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

30 Ağustos’ta noterler açık mı?

Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğundan noterler o gün çalışmayacak. Salı günü bankalar, PTT’ler ve kargolar gibi kurumlar kapalı olacaklar.

Bugün noterler açık mı?

Resmi tatiller arasında bulunan 30 Ağustos Zafer Bayramı haricinde 29 Ağustos günü noterlerin tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün (29 Ağustos) noterler açık olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedir?

26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılmıştır. Taarruzun zamanından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki bir iki yakın mesai arkadaşından başka kimse haberdar olmamıştır.