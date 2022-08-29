Özgün 29 Ağustos Pazartesi noterler çalışıyor mu, yarım gün mü çalışıyor?
ÖZGÜN HABERLER

29 Ağustos Pazartesi noterler çalışıyor mu, yarım gün mü çalışıyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatilde noterlerin açık olup olmayacağına ilişkin bilgiler merak edilerek “30 Ağustos’ta noterler açık mı?” sorusuna cevap bulunmaya çalışılıyor. Merak konusu olan bir diğer konu ise noterlerin bugün saat kaça kadar çalışacağı. Peki 29 Ağustos bugün noterler açık olacak mı, tatil mi, kaça kadar açık? Yarın noterlere resmi tatil var mı? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün noter açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos 2022 bugün noterler açık olacak mı, tatil mi, kaça kadar açık?
Noter

30 Ağustos resmi tatilinde noterlerin açık olup olmayacağı merak konusu olarak “Bugün noter açık mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 29 Ağustos bugün noterler açık mı sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

30 Ağustos’ta noterler açık mı?

Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğundan noterler o gün çalışmayacak. Salı günü bankalar, PTT’ler ve kargolar gibi kurumlar kapalı olacaklar.

Bugün noterler açık mı?

Resmi tatiller arasında bulunan 30 Ağustos Zafer Bayramı haricinde 29 Ağustos günü noterlerin tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün (29 Ağustos) noterler açık olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedir?

26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılmıştır. Taarruzun zamanından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki bir iki yakın mesai arkadaşından başka kimse haberdar olmamıştır.
Bilet fiyatları belli oldu

Bilet fiyatları belli oldu

​Sesten daha hızlı yolculuk için geri sayım...
Artemis bugün fırlatılacak

'Artemis'
bugün fırlatılacak

​NASA 50 sene sonra Ay'a geri dönüyor.
Yerli otomobilde yapay zeka adımı: Beklenen imzalar atıldı

​0-0 biten derbide Marc Bartra, yaptıklarıyla alkış topladı.

Pakistan yardımlarımızı bekliyor.

​Böylesi Türkiye'de ilk kez bulundu.

​Taciz kayıtları NATO'ya sunulacak.

Ege'de Yunan zulmü: Ölümün kıyısından kurtarıldılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.