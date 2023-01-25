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Burdur TOKİ kura çekilişi
Burdur TOKİ kura çekilişi 25 Ocak tarihinde de canlı olarak gerçekleşiyor. Burdur TOKİ kura çekilişi ile Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Gölhisar Yusufça, Tefenni ve Merkez konutları sahiplerini bulacak.
TOKİ Burdur kura çekilişi sonuçları internette araştırılıyor. Ağlasun'da 133, Bucak'ta 178, Çavdır'da 220, Gölhisar'da 146, Gölhisar Yusufça'da 100, Merkez'de 200, Tefenni'de 139 konut bugün gerçekleştirilen çekilişle sahibini buluyor. Saat 10.00'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi konferans salonunda başlayan çekiliş devam ediyor.
TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura sonuçları ise T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.
TOKİ kura çekimleri canlı yayında gerçekleştiriliyor. TOKİ kura canlı yayınları TOKİ Youtube resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor.
Ağlasun 133 konut
Bucak 4. Etap 178 konut
Çavdır 4. Etap: 220 konut
Gölhisar: 146 konut
Gölhisar Yusufça: 100 konut
Merkez 200 konut
Tefenni 3. Etap: 139 konut