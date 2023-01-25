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Burdur TOKİ canlı sonuçları açıklandı mı? TOKİ Burdur 2+1, 3+1 yedek ve asil isim listesi

TOKİ Burdur kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi 25 Ocak Çarşamba günü Ağlasun, Bucak 4. Etap, Çavdır 4. Etap, Gölhisar, Yusufça, Merkez ve Tefenni 3. Etap'ta 1.454 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte TOKİ 25 Ocak canlı sonuçları, 2+1, 3+1 yedek ve asil isim listesi sorgulama ekranı.

14:47 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Burdur TOKİ kura çekilişi

Burdur TOKİ kura çekilişi

Burdur TOKİ kura çekilişi 25 Ocak tarihinde de canlı olarak gerçekleşiyor. Burdur TOKİ kura çekilişi ile Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Gölhisar Yusufça, Tefenni ve Merkez konutları sahiplerini bulacak.

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ Burdur kura çekilişi sonuçları internette araştırılıyor. Ağlasun'da 133, Bucak'ta 178, Çavdır'da 220, Gölhisar'da 146, Gölhisar Yusufça'da 100, Merkez'de 200, Tefenni'de 139 konut bugün gerçekleştirilen çekilişle sahibini buluyor. Saat 10.00'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi konferans salonunda başlayan çekiliş devam ediyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura sonuçları ise T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.

TOKİ KURA CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimleri canlı yayında gerçekleştiriliyor. TOKİ kura canlı yayınları TOKİ Youtube resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor.

BURDUR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

Ağlasun 133 konut

Bucak 4. Etap 178 konut

Çavdır 4. Etap: 220 konut

Gölhisar: 146 konut

Gölhisar Yusufça: 100 konut

Merkez 200 konut

Tefenni 3. Etap: 139 konut



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5 dakika önce
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Burdur TOKİ canlı sonuçları açıklandı mı? TOKİ Burdur 2+1, 3+1 yedek ve asil isim listesi
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