Burdur TOKİ kura çekilişi 25 Ocak tarihinde de canlı olarak gerçekleşiyor. Burdur TOKİ kura çekilişi ile Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Gölhisar Yusufça, Tefenni ve Merkez konutları sahiplerini bulacak.