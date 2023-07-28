Bursa akşam ezanı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Önemi ve fazileti çok büyük olan Aşure gününde oruç tutanlar il il diyanet akşam ezanı vakitlerini sorguluyor. Peki; Bursa akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, 28 Temmuz 2023 Bursa iftar saati ve diyanet namaz saatleri.

Bursa’da akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre Bursa ’da akşam ezanı saat 20:30’da okunacak.

28 Temmuz 2023 Bursa namaz vakitleri, ezan saatleri

28 Temmuz 2023 Bursa namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04:06

Güneş: 05:51

Öğle: 13:15

İkindi: 17:10

Akşam: 20:30

Yatsı: 22:07

29 Temmuz 2023 Bursa namaz vakitleri, ezan saatleri

29 Temmuz 2023 Bursa namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04:07

Güneş: 05:51

Öğle: 13:15

İkindi: 17:09

Akşam: 20:29

Yatsı: 22:06

30 Temmuz 2023 Bursa namaz vakitleri, ezan saatleri

30 Temmuz 2023 Bursa namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04:09

Güneş: 05:52

Öğle: 13:15

İkindi: 17:09

Akşam: 20:28

Yatsı: 22:04

31 Temmuz 2023 Bursa namaz vakitleri, ezan saatleri

31 Temmuz 2023 Bursa namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04:10

Güneş: 05:53

Öğle: 13:15

İkindi: 17:09

Akşam: 20:27

Yatsı: 22:03

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI

Akşam namazı nasıl kılınır sorusunun cevabını öğrenmeden önce şunu bilmeniz gereklidir, akşam namazı diğer vakitlerin namazlarından daha farklı kılınır. Vakti dar olduğundan kılarken dikkat etmek ve namazı tekrarlamamak önem arz eder. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak önce farz daha sonra ise sünnet kılınır. Akşam namazı da sabah namazı gibi kısa süren bir namazdır. Kadınlar ve erkekler için akşam namazının kılınışında herhangi bir farklılık yoktur.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Akşam namazı kılınışı, 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Akşam namazı kaç rekat kılınır sorusuna verilecek yanıt, farz ve sünnetle birlikte 5 rekat şeklindedir.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam Namazının Üç Rekat Farzı Kılınışı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının Üç rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu okuruz.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Akşam namazının iki rekat sünneti kılınışı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.



