Bursa'da yaşayan ve oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar, 12 Mart 2025 tarihli Bursa iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Bursa'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 12 Mart 2025 Bursa iftar vakti.

Bursa’da iftar saat kaçta? (12 Mart Çarşamba)

Bursa İftar vakti: 19:14

Bursa Teravih namazı saati: 20:32

İLÇE İLÇE BURSA İFTAR VAKİTLERİ

12 Mart Bursa ilçeleri iftar vakitleri:

Gemlik İftar Vakti: 19:13

Harmancık İftar Vakti: 19:14

İnegöl İftar Vakti: 19:12

İznik İftar Vakti: 19:11

Karacabey İftar Vakti: 19:17

Keles İftar Vakti: 19:10

Kestel İftar Vakti: 19:13

Mudanya İftar Vakti: 19:14

Orhaneli İftar Vakti: 19:14

Orhangazi İftar Vakti: 19:13

Yenişehir İftar Vakti: 19:11

Büyükorhan İftar Vakti: 19:15

Gürsu İftar Vakti: 19:14

Mustafakemalpaşa İftar Vakti: 19:16

Nilüfer İftar Vakti: 19:14

Osmangazi İftar Vakti: 19:14

Yıldırım İftar Vakti: 19:14

Bursa namaz vakitleri teravih namazı saat kaçta?

Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı 5 vakit Bursa namaz vakitleri için tıklayınız: Bursa Namaz Vakitleri

Teravih namazı, Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Hadis-i şeriflerde "Ramazan gecelerinin ihyası" olarak tanımlanmıştır.

Oruç nedir?

Oruç, İslam dininde imsak vaktinden (şafak sökmeden önce) iftar vaktine (güneş batana kadar) kadar geçen sürede yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durarak tutulan bir ibadet şeklidir. Ramazan ayında Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Ramazan ayının dışında da isteğe bağlı olarak nafile oruç tutulabilir.

İftar Duası Okunuşu

İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İftar Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!



