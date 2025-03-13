BURSLULUK SINAVI 2025: Bursluluk sınavı ne zaman? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılacağı sınavın 28 Nisan 2025 Pazar günü yapılacağı açıklandı.

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da yapılacaktır. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecek. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?