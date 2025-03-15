BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025 | Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) başvuru süreci 3 Mart 2025 tarihinde tamamlandı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılacağı sınavın tarihi merak edilirken, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı da araştırılıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...