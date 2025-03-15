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BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025 | Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu?

BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025 | Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu?

13:2315/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvuru sürecinin ardından gözler sınav tarihine çevrildi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılacağı sınav, Nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı ve sınavın kesin tarihi merak ediliyor. İşte, bursluluk sınavına dair detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) başvuru süreci 3 Mart 2025 tarihinde tamamlandı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılacağı sınavın tarihi merak edilirken, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı da araştırılıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da yapılacaktır. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecek. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

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