Özgün Altın fiyatları (CANLI) 18 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar?
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Altın fiyatları (CANLI): 18 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar?

Ülkede ve dünya genelinde meydana gelen son dakika gelişmelerinden etkilenerek fiyat bazında dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgilere erişmek isteyenler 18 Mayıs Altın fiyatlar gram, yarım, tam, Cumhuriyet, çeyrek ve 22 ayar bilezik ne kadar? merak ederek altın Fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. 18 Mayıs 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI ALTIN 18 MAYIS 2022: Gram altın ne kadar, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın kaç lira?
Altın fiyatları 18 Mayıs 2022

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

ALTIN FİYATLARI (18 MAYIS ÇARŞAMBA)

Geçtiğimiz güne 1824 dolardan başlayan ons altın 1836 dolara kadar çıktı. Öğleden sonra ABD sanayi üretiminin güçlü yükselmesi ile birlikte ons altın düşüşe geçti. Fed Başkanı Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajlar da ons altın da baskıyı artırdı. Bu gelişmelerle birlikte ons altın günü 1812 dolardan tamamladı.

GRAM ALTIN FİYATLARI 18 MAYIS 2022

Gram altın fiyatları 18 Mayıs Çarşamba günü saat 07:50’de kaydedilen güncel verilere göre 929,00 lira alış ve 936,32 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 18 MAYIS 2022

Çeyrek altın fiyatları 18 Mayıs Çarşamba günü saat 07:50 itibariyle kaydedilen verilere göre 1.481,09 lira alış ve 1.513,83 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI(18 MAYIS)

925,68

925,89

ALTIN/ONS ($) FİYATI(18 MAYIS)

1.812,36

1.812,76

CUMHURİYET ALTINI FİYATI(18 MAYIS)

5.924,37

6.036,79

YARIM ALTIN FİYATI(18 MAYIS)

2.952,93

3.027,65

ZİYNET ALTINI FİYATI(18 MAYIS)

5.924,37

6.036,79

ATA ALTIN FİYATI (18 MAYIS)

6.133,74

6.291,78

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (18 MAYIS)

510,24

613,61

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (18 MAYIS)

843,39

874,00

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