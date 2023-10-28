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Çaykur Rizespor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sarı-kırmızılılar ligin 9. haftasında evinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etmişti. Okan Buruk’un sakatlığı söz konusu olan golcü futbolcu Mauro Icardi’nin maç kadrosuna almaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar bugün Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Galatasaray'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Çaykur Rizespor, ligin 9. haftasında Kayserispor’a 3-1 mağlup olmuştu. İlhan Palut’un zorlu karşılaşmaya nasıl bir ilk 11’le çıkacağı ise merak konusu. Çaykur Rizespor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

10:43 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor - Galatasaray Maç Kadrosu

Çaykur Rizespor - Galatasaray Maç Kadrosu

, Trendyol Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Çaykur Rizespor'a rakip olduğu son yedi
maçının beşini kazanan Galatasaray, galibiyetlerinin tamamında en az ikişer gol buldu.
maçında 2 gol atan ve sakatlık yaşayan golcü futbolcu Mauro Icardi’nin bu maçta oynaması beklenmiyor. Tecrübeli golcünün yerine bugün Barış Alper Yılmaz sahada olacak.
- Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ÇAYKUR RİZESPOR

23 Gökhan Akkan

3 Halil İbrahim Pehlivan

4 Attila Mocsi

37 Muhammet Taha Şahin

53 Emirhan Topçu

6 Jonjo Shelvey

7 Benhur Keser

8 Dal Varesanovic

11 Gustavo

9 Adolfo Gaich

10 Ibrahim Olawoyin

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

6 Davinson Sanchez

23 Kaan Ayhan

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

20 Tete

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

53 Barış Alper Yılmaz

14 Wilfried Zaha

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Çaykur Rizespor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
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