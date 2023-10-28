Çaykur Rizespor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Çaykur Rizespor - Galatasaray Maç Kadrosu
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ÇAYKUR RİZESPOR
23 Gökhan Akkan
3 Halil İbrahim Pehlivan
4 Attila Mocsi
37 Muhammet Taha Şahin
53 Emirhan Topçu
6 Jonjo Shelvey
7 Benhur Keser
8 Dal Varesanovic
11 Gustavo
9 Adolfo Gaich
10 Ibrahim Olawoyin
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
6 Davinson Sanchez
23 Kaan Ayhan
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
20 Tete
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
53 Barış Alper Yılmaz
14 Wilfried Zaha