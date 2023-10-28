Çaykur Rizespor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

, Trendyol Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Çaykur Rizespor'a rakip olduğu son yedi

maçının beşini kazanan Galatasaray, galibiyetlerinin tamamında en az ikişer gol buldu.

maçında 2 gol atan ve sakatlık yaşayan golcü futbolcu Mauro Icardi’nin bu maçta oynaması beklenmiyor. Tecrübeli golcünün yerine bugün Barış Alper Yılmaz sahada olacak.