Çiftçi destek ödemesi yattı mı? İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi

11:203/10/2025, Cuma
Çiftçi destekleme ödemesi yattı mı?
Çiftçi destekleme ödemesi yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon lira tutarındaki destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığının müjdesini verdi. Peki hangi çiftçi destekleri ne kadar yattı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Hangi çiftçi destekleri ne kadar yattı?

Yumaklı, "Çiftçimizin emeğine güç, toprağımıza bereket katıyoruz. 349 milyon TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı. Paylaşımda yer alan bilgiye göre, ipek böceği yetiştiriciliğe 168 milyon 346 bin 470 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 100 milyon 475 bin 606 lira, bireysel sulama sistemlerine 74 milyon 76 bin 612 lira, hububat, baklagil ve dane mısıra 3 milyon 501 bin 17 lira, yağlı tohumlu bitkilere 1 milyon 161 bin 257 lira, sertifikalı fidan kullanıma 957 bin 280 lira, mazot ve gübreye 481 bin 758 lira destek verilecek.

