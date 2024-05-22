Çiftçi kredisi limitleri ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük ekipman kredisinden, süt hayvancılığı kredisine kadar birçok farklı çiftçi kredisinin limitinin artırıldığını duyurdu. Peki, Ziraat Bankası küçükbaş, büyükbaş, süt hayvancılığı, genç çiftçi, kadın çiftçi kredisi limitleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte yanıtı.

ÇİFTÇİ KREDİSİ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Küçük ekipman kredisi limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarken, küçükbaş hayvan üreticilerinin işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitini de 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi. Büyükbaş süt hayvancılığı ile iştigal eden üreticiler için bu rakamı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkartıldı.

Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya, kadın çiftçi kredisi limitini de aynı şekilde 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltildi.

ÇİFTÇİ KREDİ DESTEKLERİNİN YÜKSETİLMESİ ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, yaptığı değerlendirmede, kredi limitlerinin yükseltilmesine ilişkin açıklamanın "Dünya Çiftçiler Günü"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını hatırlattı.

Ziraat Bankası ile 13 Aralık 2022'de büyükbaş süt hayvancılığıyla ilgili "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolünü imzaladıklarını ifade eden Keskin, bu kapsamda kredi limitlerinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarılmasının önemini vurguladı.

Keskin, son zamanlarda hayvan fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle limitin üreticiler için yetersiz kaldığına işaret ederek, "1,5 milyon liraya çıkmasıyla birlikte üreticilerimiz rahatladılar. Kredi kullanarak hayvan alacak üreticilerimiz bunu çok olumlu karşıladı. Üreticilerin yanında küçük aile işletmeleri için de çok önemli bir müjde." diye konuştu. Keskin, üreticilerin yeniden hayvan sayılarını artırmayı istediklerini de dile getirdi.



