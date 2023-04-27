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NBA play-off: New York Knicks konferans yarı finaline kaldı

NBA’de New York Knicks, play-off ilk tur 5. maçında milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 106-95'lik skorla geçti. Konuk takım Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve RJ Barrett 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle mücadele etti. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Darius Garland 21 sayı, 4 asist üretti. Cedi Osman ise 14 dakika 27 saniye süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı. Cleveland Cavaliers - New York Knicks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:15 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cleveland Cavaliers 95-106 New York Knicks Maç Özeti

Cleveland Cavaliers 95-106 New York Knicks Maç Özeti

NBA’de New York Knicks, play-off ilk tur 5. maçında milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 106-95'lik skorla geçti.

CLEVELAND CAVALİERS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ




#Cleveland Cavaliers
#New York Knicks
#Cedi Osman
#NBA
1 saat önce
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