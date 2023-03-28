Çorum'da yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle billboardlar ve trafik sinyalizasyon direkleri devrildi.

Çorum'da, etkili olan yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tarafındaki billboardlar ve trafik sinyalizasyon direkleri ile Osmancık kara yolu kenarındaki ağaçlar devrildi.