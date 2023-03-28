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Çorum'da fırtına ve yağmur etkili oldu

Çorum'da, etkili olan yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tarafındaki billboardlar ve trafik sinyalizasyon direkleri ile Osmancık karayolu kenarındaki ağaçlar devrildi. Trafik ekipleri Çorum-Ankara, Çorum-Samsun karayolunda trafiğin aksamaması için çalışma yaptı. Çorum 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:10 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Çorum 5 günlük hava durumu

Çorum 5 günlük hava durumu

Çorum'da yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle billboardlar ve trafik sinyalizasyon direkleri devrildi.

ÇORUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Çorum 5 günlük hava durumu için

BİLLBOARDLAR VE TRAFİK SİNYALİZASYON DİREKLERİ DEVRİLDİ


Çorum'da, etkili olan yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tarafındaki billboardlar ve trafik sinyalizasyon direkleri ile Osmancık kara yolu kenarındaki ağaçlar devrildi.

Trafik ekipleri Çorum-Ankara, Çorum-Samsun kara yolunda trafiğin aksamaması için çalışma yaptı. Belediye ekipleri de bölgelerinde hasar gören billboard ve trafik sinyalizasyon direklerini kaldırmak için çalışma başlattı.



#Çorum
#hava durumu
#meteoroloji
#fırtına
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