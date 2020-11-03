Cryptoproworld nedir?

Cryptoproworld Stark Chain Avantajları

Mevcutta hizmet veren teknolojik altyapı kullanan kriptopara çeşitlerinde yaşanan birçok sıkıntı sonrası piyasaya yeni bir soluk getiren Cryptoproworld, bu yönüyle bir avantaja sahiptir. En büyük özellikleri arasında Sınırsız memo gönderme özelliğine sahip merkeziyetsizliği ile ünlenen Çevre Dostu madencilik fırsatı veren Stark Chain madenciliğini desteklemesidir.

Çevre dostu madencilik;

• Enerji kaynaklarını yeterli kullanmalı

• Düşük maliyetle madencilik yapmak

• Daha az donanıma sahip olmak

• Daha az komisyon ücreti ödemek

Bu yönüyle daha az elektrik faturası ödenir.

Kripto Paralarda Yaşanan Sorunlar

Kripto para alanında yaşanan birçok problem bulunuyor. En önemlisi ise ticari sisteme zor entegrasyonudur. Oldukça yüksek sayıda ve tutarda fee ücreti ödenir. Özellikle ticari olarak BTC ödemelerini kabul eden e-ticaret şirketleri tarafından, ödeme alabilmenin yolu her müşteri için ayrı hesap oluşturma zorunluluğudur. Gelen BTC, ticari şirket tarafından havuza çekilir ve bunun için komisyon ücreti ödemek zorunda kalır. Her gün birçok işlemin yapılması ise ciddi bir maliyet ve zaman gerektirir. Ticari işletmelerin, firma ve şirketlerin bu nedenle kripto para ödemelerine sıcak bakmadığı en önemli nedenler arasındadır.

Ticari Ödemelerde Kripto Para Sorununa Çözüm: Stark Chain

Büyük, küçük ve orta ölçekli firmalarda yaşanan bu ticari sorun, firma kârını önemli oranda düşürür. Memo özelliği ise tüm ticari firmaların kripto para ile ödeme kabul etmesine destek olur. Kripto paraların sisteme entegre edilmesi sonucu dünya ticareti daha güçlü bir ticari ivme kazanır. Her e-ticaret firmasında tek bir hesap açılır ve bu hesap üzerinden havuz hesabına gelen kripto paralar, müşteriye verilen ID hesabına aktarılır. Müşteriler alışverişlerinde kripto para ile ödeme yapması halinde ID kodunu memo alanına yazar ve gönderdiği miktar havuza gelir. ID kod ile miktarın hangi kullanıcıdan geldiği bilinir.

Stark Chain İle Ticari Ödemeler Nasıl Yapılır?

Ticari satışları desteklemek, yeni teknolojiyi daha verimli kullanmak adına sunulan memo özelliği, ticari firmaların yoğun iş yüküne ek bir sorun teşkil etmez. Sistem sayesinde kripto paraların daha verimli kullanılması sağlanır.

Stark Chain Ekosistem Personel Mining

Kullanıcıların kendilerine ait bilgisayar üzerinden madencilik yapmasına denir. Yeteri sayıda stake edilen Stark Token ile her kullanıcı Personel Mining yapabiliyor.

Stark Chain Ekosistem Pool Mining

Bazı kullanıcılar sürekli bilgisayarını açık tutamayabilir. Bunun yanı sıra internet bağlantısında sorun yaşanabilir. Bu durumda Pool Mining tercih edilir. Pool Mining yaparak, elinde en az 0.20 Stark stake olması halinde diğer kullanıcılarla birleşerek madencilik işlemine devam edebilir. Kurumsal projelere güçlü yazılımcı ekibiyle henüz keşfedilmemiş yeniliklerin peşinde olan Cryptoproworld.com, sunucu hizmetleri ile kriptolara madencilerine geniş kapsamlı hizmetler vermeye devam ediyor.