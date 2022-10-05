Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşması 84 milyonu ekrana kilitledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşması sonrası ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımı üzerine gözler grup konuşmasına çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşım: "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında ne dedi, ne söyledi?

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısındaki konuşması büyük heyecan uyardırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

"Türkiye'nin geleceğini inşa edecek birikime sahip olduğumuzu her kesimden insanımıza göstermekte kararlıyız.

Ülkemizde kapısı çalınmamış hane bırakmadık. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz sahayı ne kadar sıkı tutarsak milletimizin yalanları ve çarpıtmalarıyla yanlış yönlendirmek isteyenlerin gayretleri o derece akamete uğrayacaktır. Ekim ayıyla birlikte 2023'e doğru şehir buluşmaları başlığı altında milletimizle yeni bir buluşma programı başlattık. Genel merkezimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla bir yandan Ankara'daki çalışmalarımızı yürütecek, bir yandan da ilçe ilçe tüm şehirlerimize giderek milletimizle kucaklaşacağız.

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Türkiye'nin bugününü hazırlayan parti sıfatıyla, erkeği kadınıyla, genci yaşlısıyla her kesimden insanımıza göstermeye kararlıyız. Bizim için kimin ne yaptığının, kimin kiminle olduğunun önemi yoktur; biz kendi işimize bakacağız. Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, menfaatlerini düşünmeden ikiyüzlü tavırlar sergileyebilir ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Bunun için her sözümüzü hesabını kitabını yaparak ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor.

Muhalefet, meydanlarda verdiği hiçbir sözün arkasında duramadı. Hatta ne dedilerse tam tersini yaptılar. Kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek pişkince geziyorlar. Şimdi aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimler için de kullanmanın hazırlığını yaptıklarından hiç şüpheniz olmasın. Bu, milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun. Seçim öncesi kendisine ne sözler verildiğini, seçimden sonraysa ne sıkıntılar çekildiğini insanımız çok iyi biliyor.

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Birileri bakıyorsunuz, toplanıp toplanıp sağılıyorlar, bırakın milletimize bir faydalarının dokunmasını kendi meselelerini bile çözemiyorlar.

TOGG banttan ne zaman inecek?

Bütün umudunu ekonomideki sıkıtılara bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacak düzenlemeler yapıyoruz. Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG’un banttan çıkış törenine katılıyoruz.

CHP'nin başörtüsü teklifi

Dün açıkladıkları teklifle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar farklar var. Değerli arkadaşlar biz eser ve hizmet siyasetiyle uğraşırken birilerinin de buram buram riyakarlık kokan oyunlar peşinde koştuğunu görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı yaptığı açıklamada başörtüsü meselesi ile ilgili güya günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Bu zatın neden böyle bir teklif yaptığını anlamakta zorlandık.

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Ülkemizde kamuda, özel sektörde çalışanından, hakiminden subayına, polisine böyle bir sorun var mı? Hayır.

Ey CHP senin yandaşın, fikir baban kürsüden 'Haddi bildirilmeye davet edilen' milletvekilleri görmüştür. Bugün milletvekillerimizle, seçilmişlerle ilgili böyle bir sıkıntı yok. Bu doğrultuda attığımız her adımın kazananı milletimiz olmuştur.

Yanına bir iki tane başörtülü bayan alıp onlara rozet takmakla bu işi çözeceğini mi sanıyorsun. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma.

Şimdi sizlere CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesi ile ilgili yaklaşımlarını bir video ile anlatmak istiyorum."

Ömer Çelik bugüne dikkat çekmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerine dar kapsamlı anayasa değişikliği çağrısı yapacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ekim'de yapacağı grup toplantısında, hak ve özgürlükler konusunda açıklama yapacağını işaret etmişti.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır. Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Herkesi ekran başına bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Çelik’in açıklamaları sonrası Erdoğan vereceği mesajlar merak konusuydu. AK Parti'de temel hak ve özgürlüklere dair düzenlemelerin, kanun ile yapılmasının riskli ve eksik olduğu görüşü hakim. Bu nedenle, atılması gereken adımın yasa değil, anayasa değişikliği ile atılması gerektiği ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında, temel hak ve özgürlükler alanında toplumsal ihtiyaca karşılık gelen meseleleri en üst derecede güvence altına almak için en yetkili merciin AK Parti olduğu anlatacak.

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Siyasi partilere, 2023 seçimlerinden önce başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısı yapacak. AK Parti'nin teklifinin anayasanın tamamını kapsamaması, anayasanın ilgili bölümleri içeren dar kapsamlı bir değişiklik paketi olması bekleniyor.