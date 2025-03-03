Denizli’de yaşayan ve dini vazifelerini yerine getirmek için oruçlarını tutan vatandaşlar, güncel imsakiye bilgilerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Denizli’nin iftar ve sahur saatleri açıklandı. Peki, Denizli’de iftar vakti saat kaçta? Bugün oruç saat kaçta açılacak? İşte 3 Mart 2025 Denizli iftar saati.

DENİZLİ İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

Diyanet Ramazan imsakiyesi 2025 ile Ramazan’ın 3. günü 3 Mart Pazartesi günü Denizli iftar vakti vakti 19.06 olarak açıklandı.

İLÇE İLÇE DENİZLİ İFTAR VAKİTLERİ

3 Mart Pazartesi günü Denizli ilçeleri iftar vakitleri

Acıpayam İftar Vakti: 19:05

Babadağ İftar Vakti: 19:07

Baklan İftar Vakti: 19:03

Bekilli İftar Vakti: 19:04

Beyağaç İftar Vakti: 19:07

Bozkurt İftar Vakti: 19:04

Buldan İftar Vakti: 19:07

Çal İftar Vakti: 19:04

Çameli İftar Vakti:19:05

Çardak İftar Vakti: 19:03

Çivril İftar Vakti: 19:03

Güney İftar Vakti: 19:06

Honaz İftar Vakti: 19:05

Kale İftar Vakti: 19:07

Sarayköy İftar Vakti: 19:06

Serinhisar İftar Vakti: 19:05

Tavas İftar Vakti: 19:06

Merkezefendi İftar Vakti: 19:06

Pamukkale İftar Vakti: 19:06

İftar ne anlama gelmektedir?

Oruç açma, oruçluya orucunu açtırma, oruç bozma, oruç tutmama, oruca aykırı bir davranışta bulunma anlamlarına gelen iftar kelimesi, yaygın olarak, oruçlu kimsenin vakti gelince usulüne uygun biçimde orucunu açması için kullanılmaktadır.

İftar Duası Okunuşu

İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İftar Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!



