Türkiye’de fay hattı üstünde bulunmasa da Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski yüksek olan illerden İstanbul’da birçok ilçe ve semtte toplanma alanı bulunuyor. Deprem öncesi ve sonrası insanların can güvenliğini sağlamak için büyük bir öneme sahip olan deprem toplanma alanları, genellikle açık alanlarda veya geniş meydanlarda bulunuyor. Kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve diğer acil durum hizmetleri, deprem toplanma alanlarında bulunan koordinasyon merkezlerinde toplanarak, acil durum hizmetlerini daha etkili bir şekilde yürütebiliyor. Peki İstanbul’da deprem toplanma alanları nerelerde var? Deprem toplanma alanlarına nasıl bakılır? Acil toplanma alanı bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım soruların cevabı.