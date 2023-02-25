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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: ''Artçı sarsıntıların 2 sene daha sürmesini bekliyoruz''

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından birçok artçı deprem gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 4 ayda olacak deprem sayısının 18 günde yaşandığını ve her 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti. Tatar, Niğde’de 5.3 büyüklüğünde yaşanan depremin bağımsız olduğunu belirtti. Peki deprem bölgelerinde toplam kaç tane artçı deprem oldu? İşte detaylar.

15:16 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem bölgelerinde kaç tane artçı deprem oldu?

Deprem bölgelerinde kaç tane artçı deprem oldu?

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Başkanlığında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

DEPREM BÖLGELERİNDE TOPLAM KAÇ TANE ARTÇI DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından
9 bin 470
artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Başkanlığında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Niğde’de 5.3 büyüklüğünde yaşanan depremin bağımsız olduğunu belirten Tatar, şunları kaydetti:

“Niğde’nin Bor ilçesinin yaklaşık 20 kilometre batısına denk düşen bir alanda 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin sonrasında şu ana kadar toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı sarsıntıların 2 sene daha sürmesini bekliyoruz. Ortalama 3 dakikada bir artçı sarsıntı yaşandı. Vatandaşlarımızın, devletin resmi kanallarının yapacağı duyurulara ve bilgiler dışındaki başka bir bilgiye itibar etmemeleri son derece önem taşıyor.”


İstanbul’da deprem toplanma alanları
İstanbul’da deprem toplanma alanları

Türkiye’de fay hattı üstünde bulunmasa da Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski yüksek olan illerden İstanbul’da birçok ilçe ve semtte toplanma alanı bulunuyor. Deprem öncesi ve sonrası insanların can güvenliğini sağlamak için büyük bir öneme sahip olan deprem toplanma alanları, genellikle açık alanlarda veya geniş meydanlarda bulunuyor. Kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve diğer acil durum hizmetleri, deprem toplanma alanlarında bulunan koordinasyon merkezlerinde toplanarak, acil durum hizmetlerini daha etkili bir şekilde yürütebiliyor. Peki İstanbul’da deprem toplanma alanları nerelerde var? Deprem toplanma alanlarına nasıl bakılır? Acil toplanma alanı bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım soruların cevabı.


#artçı deprem
#Niğde
#Kahramanmaraş
#Orhan Tatar
#AFAD
1 saat önce
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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: ''Artçı sarsıntıların 2 sene daha sürmesini bekliyoruz''
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