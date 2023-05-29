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Deprem bölgesindeki adaylar DGS başvuru ücreti ödemeyecek

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuruları başladı. Başvurular 5 Haziran'a kadar yapılabilecek., Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan Sınav ücreti almayacak. Peki 2023 DGS sınavı ne zaman?

14:36 . 29/05/2023 الإثنين
Yeni Şafak
DGS başvuru ücreti

DGS başvuru ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak, başvuru süresi 5 Haziran'da sona erecek. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Deprem bölgesinden DGS başvuru yapanlardan sınav ücreti alınacak mı?

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan Sınav ücreti almayacak. ÖSYM DGS başvuru kılavuzunda bilgilere göre 2023 DGS başvuru ücreti 270 TL.

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