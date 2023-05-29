Deprem bölgesinden DGS başvuru yapanlardan sınav ücreti alınacak mı?

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan kişilerin başvurduğu DGS başvuruları 26 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. 2023 DGS başvurusu yapan adaylar DGS Taban puanları ve DGS başarı sıralamaları ile üniversitelerin kontenjanları' araştırılıyor. ÖSYM, dikey geçiş yapılacak lisans programları açıkladı. İşte geçiş bölümleri, taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi verildi.