DGS başvuru ücreti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak, başvuru süresi 5 Haziran'da sona erecek. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Deprem bölgesinden DGS başvuru yapanlardan sınav ücreti alınacak mı?
ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan Sınav ücreti almayacak. ÖSYM DGS başvuru kılavuzunda bilgilere göre 2023 DGS başvuru ücreti 270 TL.