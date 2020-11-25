Derya Demir Arya Sposa İçin “Gelinliklerimiz, Gelenekselin Büyüsünü Modernin Rahatlığı İle Birleştirdi” dedi.

“Arya Sposa gelinliklerinin hepsi usta bir tasarımcı tarafından yapılmaktadır. Yeni sezon gelinliklerimiz gelenekselin büyüsünü modernin rahatlığı ile birleştirdi. Ortaya bu muhteşem koleksiyon çıktı. Koleksiyonumuzda sadece gelinlik modellerine yer vermedik gelinlerimizin tüm özel günleri için kıyafetler de tasarladık. Arya Sposa olarak, onları anlayan ve ne istediklerini bilen bir markanın öneminin farkındayız.” diye açıklamalarda bulunan Derya Demir yeni sezon tasarımların içeriğine değindi.

“Gelinler en mutlu günlerinde kendilerini Özel hissetmelidir.”

Bir kadının hayatındaki en özel günlerinin ilki gelin olduğu gündür. Arya Sposa CEO’su Derya Demir bu konudaki düşüncelerini “Gelinler en mutlu günlerinde kendilerini özel hissetmelidir. Gelinliklerinin içinde onların yüzlerindeki mutluluğu görmek, bize yaptığımız işi neden yaptığımızı hatırlatıyor. İşte sırf bu mutluluğu görmek karşılığında dahi bu işi yapmak çok keyifli. Her kadın en özel gününde en güzel olmayı hak eder. Siz evet deyin yeter.” Şeklindeki ifadeleriyle dile getiriyor.

“Türkiye’de 5 mağazası bulunan markamızın tasarımları 3 kıtada pek çok moda evinde satışa sunulmaktadır. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa’nın yanına son dönemde Amerika ve Güney Amerika da eklenince üretim kapasitemizi artırmak zorunda kaldık. Gelecek sezon ülkemizdeki mağaza sayımızda da önemli bir artış olacak. Hatta Uzakdoğu’ya ve Rusya’ya da tasarımlarımızı giydirme hedefindeyiz. Pandemi dolayısı ile yapılamayan fuarlar bu hedefimizi şimdilik pandemi süreci sonrasına ertelememize sebep oldu. Ama bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.” Diyen Derya Demir Nova Sposa markasının vizyoner tarafını da ön plana çıkarmayı hedeflemekte.