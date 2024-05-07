Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihi ve başvuru ücreti araştırması arttı. Mayıs ayının ilk haftası sona ererken, DGS başvuru tarihi ne zaman, DGS başvuru ücreti ne kadar merak ediliyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki DGS başvurusu ve sınavı ne zaman? DGS başvuru ücreti kaç TL?