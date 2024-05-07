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2024 ÖSYM DGS sınavı başvuru ücreti ve tarihi bilgisi belli oldu! Başvurular ne zaman başlayacak?

ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihleri belli oldu. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek olan DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak? 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

08:27 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 08:59 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
DGS başvurusu
DGS başvurusu

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihi ve başvuru ücreti araştırması arttı. Mayıs ayının ilk haftası sona ererken, DGS başvuru tarihi ne zaman, DGS başvuru ücreti ne kadar merak ediliyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki DGS başvurusu ve sınavı ne zaman? DGS başvuru ücreti kaç TL?

DGS 2024 SINAVI NE ZAMAN?

DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs’ta başlayacak. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs’ta sona erecek. Başvuru ücreti de yayınlanacak olan DGS kılavuzunda açıklanacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.

Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.



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