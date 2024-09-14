2024 DGS tercih tarihlerine ilişkin araştırmalar sürüyor. ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte adaylar için üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, DGS tercih kılavuzu 2024 bilgileri!
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 DGS tercih süreci öncesi geri sayım da başlayacak. 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihlerinin alınacağı tarihin belli olmasının ardından sizlerle paylaşacağız.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak açıklanacak tarihte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
DGS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecekler.