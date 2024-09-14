2024 DGS tercih tarihlerine ilişkin araştırmalar sürüyor. ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte adaylar için üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, DGS tercih kılavuzu 2024 bilgileri!