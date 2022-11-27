DHBT saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? Sınava girecekler aman dikkat!

KPSS DHBT sınavı bugün gerçekleşiyor. Bugün yani 27 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) oturumuna girecek adaylar "KPSS DHBT saat kaçta bitecek? 2022 DHBT kaç dakika sürecek?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte ÖSYM KPSS DHBT sınavı süresi ve bitiş saati...
KPSS DHBT sınavı ne zaman başlayacak?
2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, 27 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınava katılmak isteyen adaylar, 10.00'dan önce sınava giriş belgeleri ile sınav salonlarının bulunduğu okulda hazır olmalıdır. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak.
ÖSYM KPSS DHBT sınavı soru sayısı kaç?
2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 (20 soru ) ve DHBT-2 (20 soru) sorulmaktadır. 2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 ve DHBT-2 Sınav Süresi 60 dakikadır.
KPSS DHBT kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 11.15'te sona erecek.
2022 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
27 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS sınav sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
2022 KPSS DHBT konuları hangileri, neler?
DHBT-1
- İslam İnanç Esasları
- İslam İbadet Esasları
- Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
- Siyer
- İslam Ahlakı
DHBT-2 (İmam Hatip Lisesi mezunları)
- Tefsir
- Hadis
- Fıkıh
- İslam Tarihi
- Kelam
- Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
- Dini Hitabet